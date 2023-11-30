Пожар в хостеле Алматы, дело Бишимбаева и трехлетний бюджет Казахстана – главное за день

Трагедия из-за пожара в незаконном хостеле Алматы. Генпрокуратура: Бишимбаева подозревают в убийстве с особой жестокостью. Парламент принял трехлетний бюджет Казахстана. Главные новости за 30 ноября – в подборке Zakon.kz.

Трагедия в хостеле

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в хостеле в Алматы. Трагедия произошла по улице Ади Шарипова ранним утром 30 ноября и унесла жизни 13 человек. Их личности установлены. В числе погибших: четверо – иностранцы (граждане России – 2 и граждане Узбекистана – 2), девять – казахстанцы. Остальным пострадавшим оказана медицинская помощь. Родственники граждан Казахстана, погибших при пожаре в алматинском хостеле, получат материальную помощь в размере 1 млн тенге.

Аким Алматы Ерболат Досаев, прибывший на место ЧП, подчеркнул, что хостел был незаконный. Целевое назначение земельного участка: для эксплуатации и обслуживания магазина. Местные власти Алматы помогут организовать похороны жертв.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 292 УК РК. В настоящее время выясняются причины пожара. Рассматриваются разные версии произошедшего. Для установления точной причины создана правительственная комиссия.

Дело Бишимбаева

Заместитель генерального прокурора Казахстана Жандос Умиралиев в кулуарах Мажилиса рассказал, в чем конкретно подозревают экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева и его родственника. Сообщается, что возбуждено уголовное дело по факту убийства, совершенного с особой жестокостью.

Бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев может получить тюремный срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы, если следствие докажет его вину в убийстве с особой жестокостью.

Трехлетний бюджет Казахстана

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании согласились с предложенной Сенатом редакцией отдельных положений, внесенных в закон "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы". Документ считается принятым в целом парламентом и направлен на подпись президенту. Основные параметры бюджета остались без изменений.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты приняли "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Госкорпорации", при этом из документа исключили норму об обязательной дактилоскопии казахстанцев. Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева напомнила, что законопроект был одобрен первым чтением 4 октября текущего года. Она пояснила, что в ходе работы над законопроектом депутаты внесли ряд предложений. Так, вводится институт партнерских организаций и соглашений, а также требования к ним для приема и подачи заявлений. Для населения это означает безопасность и доступность, особенно для отдаленных районов.



Изменения в ПДД

Министерство внутренних дел подготовило изменения и дополнения в Правила дорожного движения, основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, перечня оперативных и специальных служб.

В частности, в правила вносится новая глава, предусматривающая упрощенное оформление дорожно-транспортного происшествия, – оформление документов о дорожно-транспортном происшествии без участия сотрудников органов внутренних дел в случаях, установленных законом "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств", так называемый Европротокол.

Соглашение государств ШОС о сотрудничестве

Правительство Казахстана приняло постановление "О присоединении к Соглашению между правительствами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о развитии сотрудничества в области туризма".

Просьба Минэкологии

Министерство экологии Казахстана опубликовало обращение к гражданам страны из-за птиц на замерзающих водоемах. По информации ведомства, ежегодно Комитет лесного хозяйства и животного мира сталкивается с такой ситуацией, когда в населенных пунктах встречаются некоторые птицы, которые по каким-то причинам остаются на замерзающих водоемах.

Защита авторских прав

Сенатор Андрей Лукин в своем депутатском запросе заявил, что нужно повысить прозрачность, эффективность и справедливость в сфере использования прав интеллектуальной собственности. Он отметил, что если в театрах, кафе, барах, ресторанах, торгово-развлекательных комплексах и других учреждениях воспроизводят песни и транслируют телепередачи, то учреждения считаются пользователями этих материалов. Это касается даже программ новогодних елочных представлений.

Непрощенные кредиты

Спикер Сената Маулен Ашимбаев во время обсуждения поправок в Налоговый кодекс отметил, что нельзя побуждать казахстанцев не возвращать кредиты. Ежегодно сумма займов населения, прежде всего, – это потребительское кредитование, растет на 30%. По словам спикера, нужно вырабатывать дополнительные решения, чтобы ограничить выдачу потенциально проблемных кредитов. В поправках есть нормы освобождения доходов физлиц, которые образуются при списании задолженности этих лиц коллекторскими организациями.

Сделка правительства и ArcelorMittal

4 ноября 2023 года первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр на брифинге в правительстве рассказал, что "АрселорМиттал Темиртау" выкупит казахстанский инвестор. Также стало известно, какие требования предъявляют к новому инвестору.

Дистанционка в школах и колледжах

Министр просвещения приказом от 27 ноября 2023 года утвердил Правила организации учебного процесса по дистанционному обучению по образовательным программам начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования.

Сроки исковой давности по делам против СМИ

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты одобрили в первом чтении законопроект "О масс-медиа", а также пакет поправок, которыми предусматривается срок исковой давности к СМИ, вводится градация запросов журналистов и внедряются пресс-карты.

Суды

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Северо-Казахстанской области с участием присяжных заседателей рассмотрено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего Д. за покушение на убийство троих несовершеннолетних. Суд присяжных вынес обвинительный вердикт "школьнику с топором".

Мужчину, пристававшего к маленькому ребенку, оштрафовали в Астане. Житель столицы преследовал мальчика и настойчиво предлагал ему пойти куда-то вместе с ним.

Шуский районный суд Жамбылской области вынес приговор в отношении бухгалтера Детско-юношеского центра краеведения и туризма, которая три года растрачивала деньги из бюджета. В общей сложности она успела присвоить более 9,9 млн тенге, пока ее махинации не раскрыло надзорное ведомство.

Спорт

Алматинский футзальный клуб "Кайрат" одержал победу в первом туре элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА, разгромив на старте косовскую "Приштину". Данный успех команды прокомментировал голкипер алматинцев Игита. "Кайрат" наколотил в ворота соперника 11 голов.

Британский журнал FourFourTwo признал Хави и Беккенбауэра лучшими футболистами за всю историю Испании и Германии соответственно. Эксперты FourFourTwo поставили нынешнего наставника "Барсы" Хави на первое место в списке 10 лучших игроков в истории испанского футбола.

Мир

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты приняли законопроект "О ратификации Соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств – участников Содружества Независимых Государств". Как рассказала министр здравоохранения Ажар Гиният, соглашение предусматривает согласованные мероприятия по предотвращению распространения особо опасных болезней и инфекционных заболеваний, в связи с которыми вводят режим ЧС.

Во въезде в Иерусалим спроизошел теракт – вооруженные террористы открыли огонь по людям, которые стояли на автобусной остановке. По последним данным, погибли трое человек – 24-летняя девушка, пожилой мужчина и женщина.

Израильские власти и палестинское движение ХАМАС в последний момент согласовали продление перемирия. Стороны договорились продолжить освобождение израильских заложников и палестинских заключенных.

Американский миллиардер Илон Маск на пресс-конференции нецензурно выразился в адрес компаний, которые отказались размещать рекламу в его соцсети X (Twitter) после скандала с антисемитскими публикациями. Миллиардер крайне резко высказался в адрес компаний, которые присоединились к бойкоту соцсети X, и обвинил их в шантаже. В какой-то момент Маск не сдержался и в нецензурной форме заявил, что недовольные рекламодатели "могут идти к черту". Бизнесмен подчеркнул, что не собирается рекламировать компании, которые "пытаются его шантажировать".