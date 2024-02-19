Что произошло важного за день: новости одной строкой
Новости Казахстана
Санаторий "Казахстан" вернули государству. Мерами прокуратуры города Алматы государственный санаторий стоимостью более 7 млрд тенге выведен из незаконного залога.
Плотину на озере Иссык вернули в государственную собственность.
Достопримечательность вдоль Каспия за 30 млрд вернули государству.
Расширить полномочия Минфина планируют в Казахстане.
Назван алгоритм действий, чтобы сменить фамилию в Казахстане.
В Казахстане разработали концепцию развития искусственного интеллекта на пять лет.
Китайский путешественник оценил доброту и щедрость казахстанцев.
В Казахстане расширят список обязательных телеканалов.
В Комитете лесного хозяйства и животного мира Казахстана новый предстатель.
Назначен новый гендиректор Госфонда соцстрахования.
Вынесли приговор экс-директору соцучреждения в Улытауской области. К 3,5 годам ограничения свободы приговорена бывший директор КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг Улытауской области".
Чиновницу из Алматинской области подозревают в хищении 680 млн тенге. Руководителя ГУ "Отдел образования Илийского района Алматинской области" арестована.
В Казахстане оштрафуют компанию за одну из крупнейших в мире утечек метана.
Благодаря масштабной спецоперации КНБ за день нейтрализовал 8 группировок.
Казахстане продлили до 1 июня 2024 года сроки маркировки обуви
В Казахстане введут запрет на ввоз куриных яиц автомобильным транспортом
Американская компания стала владельцем крупного завода в Казахстане.
Главы МИД Казахстана и Узбекистана договорились увеличить товарооборот между странами до 10 млрд долларов.
"КазМунайГаз" выступил с очередным заявлением из-за скандала в АНПЗ.
Денежные гранты могут получить казахстанцы, входящие в категорию NEET.
На 50% увеличится стипендия студентов казахстанских колледжей в 2024 году.
В школах усилили безопасность детей и разработали новые требования к школьным туалетам.
Полицейские усилили охрану в учебных заведениях Петропавловска.
Происшествия
В анализах старшего оперуполномоченного УКП ДП города Алматы майора полиции, попавшего в ДТП управляя служебным авто, обнаружен синтетический наркотик.
Уволился сотрудник акимата Алматы, избивший девушек в алматинском ресторане.
Стала известна причина, по которой в Семее разошелся по швам подвесной мост.
Заблудившегося рыбака в Павлодарской области нашли мертвым.
Удалось спасти рыбака, которого унесло на отколовшейся льдине в Капчагай.
Спорт
Казахстан завоевал "серебро" юниорского Кубка мира по шорт-треку.
Две казахстанские фигуристки стали призерами турнира в Абу-Даби.
Елизавета Матвеева стала чемпионкой Азии-2024 в прыжках на высоту.
Определилась первая соперница Елены Рыбакиной на "Мастерсе" в ОАЭ.
Датский футболист, 21-летний Маркус Хейлунд стал самым молодым игроком, который забил шесть голов в шести матчах подряд на уровне АПЛ.
Мир
Хэллоуин, Пасху и Рождество запретили праздновать в частных школах Турции.
Сколько зарабатывают корпорации-гиганты в секунду? Спойлер: лидером оказалась Apple, зарабатывающая 3 тысячи долларов в секунду.