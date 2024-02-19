Что произошло важного за день: новости одной строкой

Важные объекты снова в госсобственности, иностранцы купили завод, телеканалов станет больше – Zakon.kz публикует подборку самых важных и интересных новостей за 19 февраля 2024 года.

Новости Казахстана

Санаторий "Казахстан" вернули государству. Мерами прокуратуры города Алматы государственный санаторий стоимостью более 7 млрд тенге выведен из незаконного залога.



Плотину на озере Иссык вернули в государственную собственность.

Достопримечательность вдоль Каспия за 30 млрд вернули государству.

Расширить полномочия Минфина планируют в Казахстане.



Назван алгоритм действий, чтобы сменить фамилию в Казахстане.



В Казахстане разработали концепцию развития искусственного интеллекта на пять лет.

Китайский путешественник оценил доброту и щедрость казахстанцев.



В Казахстане расширят список обязательных телеканалов.



В Комитете лесного хозяйства и животного мира Казахстана новый предстатель.



Назначен новый гендиректор Госфонда соцстрахования.

Вынесли приговор экс-директору соцучреждения в Улытауской области. К 3,5 годам ограничения свободы приговорена бывший директор КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг Улытауской области".



Чиновницу из Алматинской области подозревают в хищении 680 млн тенге. Руководителя ГУ "Отдел образования Илийского района Алматинской области" арестована.

В Казахстане оштрафуют компанию за одну из крупнейших в мире утечек метана.



Благодаря масштабной спецоперации КНБ за день нейтрализовал 8 группировок.



Казахстане продлили до 1 июня 2024 года сроки маркировки обуви



В Казахстане введут запрет на ввоз куриных яиц автомобильным транспортом



Американская компания стала владельцем крупного завода в Казахстане.

Главы МИД Казахстана и Узбекистана договорились увеличить товарооборот между странами до 10 млрд долларов.

"КазМунайГаз" выступил с очередным заявлением из-за скандала в АНПЗ.

Денежные гранты могут получить казахстанцы, входящие в категорию NEET.

На 50% увеличится стипендия студентов казахстанских колледжей в 2024 году.



В школах усилили безопасность детей и разработали новые требования к школьным туалетам.

Полицейские усилили охрану в учебных заведениях Петропавловска.

Происшествия

В анализах старшего оперуполномоченного УКП ДП города Алматы майора полиции, попавшего в ДТП управляя служебным авто, обнаружен синтетический наркотик.

Уволился сотрудник акимата Алматы, избивший девушек в алматинском ресторане.

Стала известна причина, по которой в Семее разошелся по швам подвесной мост.

Заблудившегося рыбака в Павлодарской области нашли мертвым.

Удалось спасти рыбака, которого унесло на отколовшейся льдине в Капчагай.

Спорт

Казахстан завоевал "серебро" юниорского Кубка мира по шорт-треку.

Две казахстанские фигуристки стали призерами турнира в Абу-Даби.



Елизавета Матвеева стала чемпионкой Азии-2024 в прыжках на высоту.

Определилась первая соперница Елены Рыбакиной на "Мастерсе" в ОАЭ.

Датский футболист, 21-летний Маркус Хейлунд стал самым молодым игроком, который забил шесть голов в шести матчах подряд на уровне АПЛ.

Мир

Хэллоуин, Пасху и Рождество запретили праздновать в частных школах Турции.

Сколько зарабатывают корпорации-гиганты в секунду? Спойлер: лидером оказалась Apple, зарабатывающая 3 тысячи долларов в секунду.

