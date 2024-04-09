Токаев и Путин обсудили борьбу с паводками. Суд над Бишимбаевым – итоги дня

Очередное заседание суда над Куандыком Бишимбаевым: заслушали судмедэксперта, администратора ресторана и подругу Салтанат Нукеновой. Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обсудили сложную паводковую обстановку в приграничных регионах. События за 9 апреля 2024 года – в материале Zakon.kz.

Паводки в Казахстане



На территории страны продолжается борьба с сильнейшими за последние 80 лет паводками. В регионах действует 29 режимов ЧС.

При этом в Актюбинской области часть населенных пунктов осталась без электричества, другая – с затопленными дорогами.



Проводится работа по строительству новых домов для пострадавших от паводков. На какой стадии – в материале на сайте.

Также увеличилось количество республиканских трасс, закрытых из-за паводков.

Заместитель акима Северо-Казахстанской области Канат Дузелбаев рассказал о ситуации в регионе. По его словам, начались выплаты пострадавшим. Скляр поручил срочно эвакуировать жителей поселка Заречный в СКО. Жителей СКО попросили сохранять спокойствие. Начальник Департамента полиции (ДП) Северо-Казахстанской области Айдын Кабдулдинов обратился к населению в связи с паводком.

Кроме того, поднимается уровень воды в реке Урал. Аким ЗКО Нариман Турегалиев выступил с обращением.

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК рассказали, как казахстанцы, пострадавшие от паводков, получат пособия по инвалидности. Вместе с тем получателям адресной социальной помощи (АСП), пострадавшим от паводков, автоматически пролонгируют назначение выплат. С таким заявлением выступили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

В Атырауской области человеческие кости нашли при заборе земли для укрепления дамбы.

Как учатся студенты вузов в подтопленных регионах Казахстана

Вице-министр науки и высшего образования Казахстана Талгат Ешенкулов 9 апреля рассказал, как работают вузы в паводкоопасных регионах страны. Он отметил, что ни один из вузов в регионах не затопило, также не было зафиксировано разрушений.

"Казгидромет" перешел на круглосуточный режим работы



С 8 апреля 2024 года гидрологическая и сопутствующие департаменты Национальной гидрометеорологической службы Казахстана переведены на круглосуточный режим работы.

В "Қазақстан халқына" отчитались о деньгах в помощь пострадавшим от паводков

В фонде рассказали, что по состоянию на 9 апреля 2024 года им поступило 970 млн тенге от неравнодушных казахстанцев и разных компаний. Все пожертвования, поступившие от юридических и физических лиц на счета фонда в период с 1 по 30 апреля, направят на строительство домов пострадавшим от паводков, напомнили в "Қазақстан халқына".

Токаев поговорил по телефону с Путиным

В ходе телефонного разговора президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер России Владимир Путин обсудили паводковую обстановку в приграничных районах двух стран.

Токаев поблагодарил казахстанцев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил казахстанцев и глав государств за солидарность в период паводков. "Отрадно, что в момент тяжелых испытаний наш народ вновь проявил себя с самой лучшей стороны, показал пример единства и стойкости", – отметил президент.



Премьер Казахстана прилетел в Бишкек

Рабочий визит состоялся по поручению Касым-Жомарта Токаева. Олжас Бектенов передал слова приветствия от президента Казахстана и выразил готовность правительства приложить все усилия для обеспечения поступательного развития торгово-экономического сотрудничества с Кыргызстаном.

Продолжается суд над Бишимбаевым

В Астане продолжается процесс по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью гражданской супруги Салтанат Нукеновой. Сегодня выступил свидетель Дамир Меирбеков. Он рассказал, что происходило в ту ночь в ресторане Bau.



Вместе с тем основное время заседания занял допрос судмедэксперта Тахира Халимназарова, который заявил, что спасти Салтанат Нукенову было уже нельзя из-за смертельной гематомы головного мозга.

Также он подтвердил, что Салтанат могла сломать нос об унитаз. Но, скорее всего, ее об этот унитаз били. Кроме того, на шее у погибшей есть признаки удушения.

Во время заседания подсудимый и сторона защиты задали множество вопросов судмедэксперту. Эксперт в суде отверг версию, что Нукенова могла получить травмы от падения под влиянием алкоголя. Он уточнил, что объем алкоголя в ее организме был незначительным.

Позже были допрошены администратор ресторана Bau и подруга Салтанат Нукеновой.

Онлайн-трансляция из зала суда на сайте.

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