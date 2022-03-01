Февраль-2022: громкие отставки и назначения в Казахстане

1 февраля 2022 года Центральная избирательная комиссия внесла в Мажилис представление о досрочном прекращении полномочий председателя нижней палаты Парламента РК Нурлана Нигматулина в связи с подачей им заявления. Указом главы государства Ерлан Кошанов освобожден от должности руководителя Администрации президента РК в связи с переходом на другую работу. Эту должность он занимал с сентября 2019 года. В тот же день депутаты Мажилиса избрали Кошанова новым председателем нижней палаты Парламента РК.

Позже, 15 февраля, Ерлан Кошанов возглавил парламентскую фракцию партии Nur Otan в Мажилисе. Он обозначил перед членами фракции ряд задач, в частности, поручил усилить качество законотворческой деятельности, повысить актуальность депутатских запросов, усилить взаимодействие с Центральным аппаратом партии по вопросам аналитики и работы в регионах.

Указом президента Мурат Нуртлеу назначен главой Администрации президента РК. До этого он занимал должность первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности РК, на которую был назначен 5 января этого года. 2 февраля 2022 года

Постановлением председателя партии Nur Otan Касым-Жомарта Токаева ее исполнительным секретарем назначен Асхат Оралов . Последние два года он работал вице-министром информации и общественного развития РК и заместителем акима города Нур-Султана.

3 февраля 2022 года

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Галымжана Пирматова председателем Национального банка. Ранее Сенат Парламента одобрил его кандидатуру на эту должность. До него главой Нацбанка был Ерболат Досаев, который 31 января 2022 года был назначен акимом города Алматы.

Распоряжением главы государства Болат Журабаев назначен командующим Силами специальных операций Вооруженных сил РК. Командование Сил специальных операций ВС РК было создано указом главы государства от 19 января 2022 года (после январских событий) в целях совершенствования системы обеспечения нацбезопасности Казахстана.

4 февраля 2022 года

На заседании Бюро Мажилиса Ерлан Кошанов представил нового руководителя аппарата Палаты — Рената Айтаева, ранее занимавшего должность заведующего секретариатом руководителя Администрации президента РК.

7 февраля 2022 года

Приказом министра МНЭ РК Арман Джумабеков освобожден от должности руководителя аппарата Министерства национальной экономики в связи с переходом на другую работу — руководителя аппарата Агентства по стратегическому планированию и реформам.

Распоряжением президента Касым-Жомарта Токаева Азамат Жолманов назначен заместителем председателя Агентства РК по делам государственной службы.

9 февраля 2022 года

Распоряжением главы государства Ержан Бабакумаров назначен директором республиканского государственного учреждения «Служба центральных коммуникаций» при президенте РК. До этого он почти три года работал заместителем акима города Алматы.

12 февраля 2022 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Амирбека Оспанбекова руководителем представительства президента в Парламенте РК. Его предшественник, Бейбит Исабаев, 13 января стал сенатором, сменив на этом посту депутата верхней палаты Сауле Айтпаеву.

14 февраля 2022 года Постановлением правительства Айжан Есмагамбетова назначена на должность вице-министра здравоохранения РК – главного государственного санитарного врача республики. Руслан Желдибай назначен заместителем руководителя канцелярии премьер-министра. Свою трудовую деятельность он начал в 2012 году в должности редактора на телеканале «Казахстан». Постановлением правительства РК Асем Нусупова освобождена от должности вице-министра здравоохранения РК в связи с переходом на другую работу. Вице-министром она была назначена в октябре 2020 года. 16 февраля 2022 года

Распоряжением главы государства Айгуль Шаимова назначена заместителем председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК. Ранее она занимала должность вице-министра национальной экономики и была освобождена от нее в связи с переходом на другую работу.

17 февраля 2022 года

Постановлением правительства РК Нургуль Мауберлинова назначена вице-министром информации и общественного развития Казахстана. Ранее она была заведующей отделом внутренней политики Администрации президента.

Данабек Керимрай назначен руководителем аппарата Министерства национальной экономики. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра.

18 февраля 2022 года

Постановлением правительства Айбат Ильясов назначен на должность вице-министра образования и науки РК. До этого он почти 10 лет работал руководителем Управления информатизации и защиты информационных ресурсов, директором Департамента цифровизации и автоматизации госуслуг Министерства юстиции.

23 февраля 2022 года

Постановлением правительства РК Еркебулан Дауылбаев назначен на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития.

24 февраля 2022 года

Распоряжением главы государства Улан Байжанов назначен заместителем Генерального прокурора РК. Ранее был независимым директором Национального инфокоммуникационного холдинга «Зерде».

25 февраля 2022 года

Распоряжением главы государства Болат Тлепов назначен заведующим отделом внутренней политики Администрации президента РК. Сюда он пришел с должности вице-министра информации и общественного развития.

Нурлан Абдрахманов назначен первым заместителем председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. До этого он был здесь заместителем председателя.

Асет Исекешев освобожден от должности помощника президента – секретаря Совета безопасности РК и назначен помощником президента Казахстана. Секретарем Совбеза он был с января 2020 года.

Указом президента Гизат Нурдаулетов освобожден от должности Генерального прокурора Казахстана и назначен помощником президента – секретарем Совета безопасности РК.

Президент назначил Марата Ахметжанова министром внутренних дел республики, освободив от должности председателя Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).

Указом главы государства Ерлан Тургумбаев освобожден от должности министра внутренних дел РК. Распоряжением главы государства он назначен советником президента Казахстана.

Указом президента Олжас Бектенов назначен председателем Агентства РК по противодействию коррупции (Антикор), где он ранее работал первым заместителем председателя.

Постановлением правительства РК Алишер Абдыкадыров освобожден от должности вице-министра национальной экономики РК в связи с переходом на другую работу.