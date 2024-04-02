Паводки в регионах, новая ипотечная программа и правила регистрации беженцев – главное за день

Токаев посетит один из пострадавших от паводков регионов. Новая ипотечная программа стартует 1 мая. Правила регистрации беженцев изменили в Казахстане – итоги за 2 апреля 2024 года от Zakon.kz.

Токаев посетит один из пострадавших от паводков регионов

Касым-Жомарт Токаев 4 апреля посетит один из регионов, пострадавших от паводков. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

"4 апреля глава государства Касым-Жомарт Токаев совершит рабочую поездку в один из регионов, пострадавших от паводков. Дополнительная информация о предстоящем посещении будет предоставлена позже", – написал он в Facebook.

Новая ипотечная программа

Министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев на брифинге в правительстве 2 апреля 2024 года рассказал, когда стартует новая ипотечная программа. По его словам, новая ипотечная программа стартует 1 мая текущего года.

"Для целей этой программы сейчас производится привлечение "Отбасы банком" 300 млрд тенге. Это общий размер программы. Ставка для СУСН не будет превышать 7%. 1 мая мы полностью объявим все условия программы". Канат Шарлапаев

Новые правила регистрации беженцев

Приказом и. о. министра труда и социальной защиты от 20 марта 2024 года внесены изменения в Правила регистрации и рассмотрения ходатайства о присвоении статуса беженца. Несколько пунктов правил изложены в новой редакции. Так, говорится, что после проведения анкетирования лицо, ищущее убежище, в течение пяти календарных дней со дня регистрации ходатайства проверяется по всем учетам органов внутренних дел РК, а также по учетам Системы информационного обмена правоохранительных и специальных органов Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры.

Увеличить расходы на реконструкцию и строительство дорог

Министерство финансов подготовило постановление правительства, которым вносятся поправки в республиканский бюджет на 2024-2026 годы. В частности, планируется выделить дополнительные суммы на реконструкцию и развитие автомобильных дорог.

Изменения в проведении ЕНТ

Министерство науки и высшего образования подготовило поправки в Правила проведения единого национального тестирования. Лица, имеющие сертификат КАЗТЕСТ, подтверждающий владение казахским языком не ниже уровня В1 (средний), по желанию освобождаются от сдачи профильного предмета или специальной дисциплины ЕНТ "Казахский язык" и участвуют в конкурсе на присуждение образовательного гранта или зачисляются в ОВПО на платной основе в соответствии со шкалой перевода баллов.

Вместе с тем выпускникам, завершившим обучение по образовательным программам автономной организации образования Назарбаев Интеллектуальные школы, сертификаты ЕНТ выдаются на основании перевода баллов внешней оценки результатов обучения в баллы ЕНТ в соответствии со шкалой перевода баллов внешнего оценивания результатов обучения выпускников автономной организации образования Назарбаев Интеллектуальные школы в баллы сертификата ЕНТ.

Знания школьников оценят по-новому

Качество знаний учащихся школ оценят в Казахстане. С 15 апреля в школах Казахстана начнется мониторинг образовательных достижений обучающихся (МОДО).

"В нем примут участие 150 тыс. учащихся четвертых и девятых классов из 2462 организаций среднего образования", – сообщили в Комитете по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения.

МОДО продлится до 26 апреля. В 2024 году тестовые задания обновили с учетом международных рамок оценивания: PISA, PIRLS, TIMSS. Сейчас казахстанская система МОДО проходит международную аккредитацию.

Использование электронного удостоверения личности в банках

МЦРИАП приказом от 19 марта 2024 года внесло изменения в Правила отображения и использования электронных документов в сервисе цифровых документов. В частности, правила дополнены пунктом о том, что при получении платежных и финансовых услуг документы, удостоверяющие личность, используются финансовыми и платежными организациями и представляются им посредством сервиса цифровых документов при личном обращении физических лиц.

Проверка zaimer.kz из-за массовой утечки данных

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) Казахстана объявило результаты проверки в отношении zaimer.kz (ТОО "МФО Робокэш.кз").

5 марта АО "Государственная техническая служба" (ГТС) в открытых источниках обнаружила утечку более 2 млн персональных данных граждан РК, являющихся клиентами микрофинансовой организации zaimer.kz (ТОО "МФО "Робокэш.кз"). ГТС проведен анализ утекших данных, установлены личности клиентов ТОО "МФО Робокэш.кз" из числа граждан Казахстана.

Паводки

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на брифинге в правительстве рассказал, чем эти паводки отличаются от предыдущих, По его словам, образовавшийся во время паводков уровень воды – рекордный за последние 30 лет в Казахстане. А вице-министр по ЧС Бауыржан Сыздыков, в свою очередь, заявил, что вода пришла в этом году оттуда, откуда ее не ждали.

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на заседании правительства заявил, что с 15 марта "Казгидромет" выпустил более 100 штормовых предупреждений, однако их акиматы проигнорировали.

Министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев на брифинге в правительстве рассказал, сколько в среднем предусмотрят на строительство каждого дома для людей, пострадавших в паводках. По его словам, акиматы собирают информацию и ведут подсчет поврежденных водой домов.

В Западно-Казахстанской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводков. Соответствующее решение подписал аким региона Нариман Турегалиев.

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Бауыржан Сыздыков на пресс-конференции в правительстве рассказал, сколько было выделено на борьбу с последствиями паводков. Журналисты заявили, что на борьбу с паводками было выделено 7 млрд тенге. И спросили, куда были потрачены эти деньги.

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства заявил, что пик паводков еще не пройден. В связи с этим он дал поручения министрам и акимам. По словам главы правительства, сложившаяся ситуация с обильными снегопадами, глубоким промерзанием грунта, ранним приходом тепла и дождями привела к масштабным паводкам, особенно в западных регионах. Всего было подтоплено порядка 1,5 тыс. домов, имеются разрушения жилищ и дорог. В ряде регионов также объявлен режим ЧС местного масштаба.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов обратился к казахстанцам из-за паводков. Он отметил, что работа по эвакуации осложняется убежденностью жителей в отсутствии такой необходимости, поскольку они не верят в тяжелые последствия наводнения.

У министра водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржана Нуржигитова на брифинге в правительстве спросили, планирует ли он добровольно подать в отставку из-за сложившейся ситуации с паводками в регионах. Министр отметил, что уже получил строгий выговор от президента, поэтому сейчас стоит задача совместно с местными исполнительными органами и МЧС принять превентивные меры по устранению паводков.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана рассказали о текущей ситуации по паводкам в регионах. По словам вице-министра по чрезвычайным ситуациям Бауржана Сыздыкова, паводковая обстановка стабильно сложная. В западных регионах наблюдается незначительный спад воды, в центральной, северной и восточной части страны, наоборот, идет интенсивное повышение уровня рек.

Генеральный директор РГП "Казгидромет" Данара Алибаева в кулуарах кабмина рассказала, в каких регионах ожидаются паводки. На сегодняшний день пики половодья по Актюбинской области идут на спад. Наблюдается повышенный подъем воды в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской и Костанайской областях. Ожидается подъем уровня воды в Западно-Казахстанской области по трансграничным рекам.

Кадровые перестановки

Бывший премьер-министра Казахстана Алихан Смаилов 1 апреля 2024 года получил новую должность. Теперь он возглавляет Высшую аудиторскую палату. И уже на следующий день, 2 апреля, Смаилова принял президент Касым-Жомарт Токаев.

"В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего повышения эффективности системы государственного аудита и финансового контроля", – отметили в Акорде.

Принято постановление правительства от 29 марта 2024 года "О назначении национального координатора от Республики Казахстан по Глобальному экологическому фонду (Global Environment Facility)". Согласно которому им стал министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев.

В ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" после скандала, который разгорелся в феврале 2024 года, назначили нового генерального директора. Им стал Абзал Досжанов.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 2 апреля 2024 года рассказал, чем будет заниматься его первый заместитель Роман Скляр в правительстве после назначения Каната Бозумбаева. По словам главы правительства, Роман Скляр сосредоточится на вопросах строительства, энергетики, транспортной инфраструктуры и логистики, промышленности, недропользования и реализации инвестиционных проектов.

Назначен новый председатель правления аэропорта Астаны. Им стал Юсуф Альджавдер.

Суд

В Шымкенте осудили бывшего заместителя районного акима мегаполиса. Об этом рассказали в Агентстве РК по противодействию коррупции. Приговор оглашен накануне, 1 апреля, специализированным межрайонным судом по уголовным делам Шымкента в отношении:

заместителя акима Енбекшинского района Тленшина Е.;

главного специалиста данного акимата Балкыбекова А.;

представителя подрядной организации Манат А.

В Актобе в марте 2023 года убили женщину и сына, а дочке чудом удалось выжить. Подозреваемого задержали, но он покончил с собой в следственном изоляторе. Стало известно, что ему вынесли приговор.

В Павлодаре оштрафовали маму девочки, которой в школе сломали нос.

Материалы рассмотрели в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Павлодарской области. Маму школьницы признали виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию дочери.

Происшествия

Разлив нефти выявили в районе Кашаганского месторождения на Каспийском море. Информацией об этом поделилась исполнительный директор Центра эколого-правовой инициативы "Глобус" Галина Чернова.

В Алматы 2 апреля около 8:00 загорелся троллейбус №7, который двигался по ул. Байтурсынова в южном направлении.

ТОО "Алматы электротранспорт" озвучило предварительную причину пожара в троллейбусе, произошедшего утром 2 апреля. Как рассказали в ТОО, пассажирское транспортное средство принадлежит троллейбусному парку города. На нем с 2009 года работает водитель Болат Тлеубердиев. Перед совершением рейса он прошел медицинский осмотр в 5:45 и технический осмотр – в 6:00.

В Алматы пресекли деятельность преступной группы, которая занималась похищением и незаконным лишением свободы лиц без определенного места жительства. Злоумышленники оформляли на потерпевших заведомо невозвратные кредиты.

В Костанайской области завели уголовное дело о незаконной постановке на учет 83 большегрузов без уплаты сбора за их первичную регистрацию. В пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу рассказали, что ущерб государству составляет 591 млн тенге.

В Туркестанской области школьники решили продемонстрировать превосходство, избив сверстника. Свои действия "предприимчивые" подростки снимали на видео. В пресс-службе региональной полиции прокомментировали инцидент.

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Бауыржан Сыздыков на брифинге в правительстве рассказал подробности нападения местных жителей на спасателя в Западно-Казахстанской области. Это произошло, когда работники МЧС переправляли людей с одного берега на другой. Сейчас спасатель находится в больнице, его состояние – стабильное, врачи прогнозируют хороший исход. Нападавшие задержаны и признали свою вину.

Спорт

1 апреля в турецком городе Анталья стартовал традиционный международный турнир Grand Prix-2024 по пара дзюдо, где в первый же день отличились казахстанцы. Они поднялись на третью ступень пьедестала почета. Сначала один из лидеров казахстанской сборной по пара дзюдо Ергали Шамей стал бронзовым призером турецких состязаний в весовой категории до 73 кг (J1). Далее еще одну медаль бронзового качества в нашу копилку добыла Даяна Федосова в весе до 57 кг (J2).

Через две недели в Бишкеке (Кыргызстан) стартует азиатский отборочный турнир по трем видам борьбы. За олимпийские путевки в Париж будут сражаться и казахстанские спортсмены, которые сейчас проводят заключительный этап подготовки. На сегодняшний день у Казахстана только две квоты в Париж. Их авторами стали Нурсултан Турсынов (греко-римская борьба, до 87 кг) и Азамат Даулетбеков (вольная борьба, до 86 кг). Так что большую часть лицензий наши борцы планируют взять именно на ковре Бишкека.

Казахстанская федерация бокса объявила сумму денежных призовых за медали будущих Олимпийских игр в Париже. Так, казахстанский чемпион Летних игр сможет получить 220 тыс. долларов, плюс боксеру гарантирована сумма 250 тыс. долларов от государства.

В Чарльстоне (США) стартовал грунтовый турнир категории WTA-500. Казахстанская теннисистка Анна Данилина провела матч первого круга в парном разряде.

В стартовой игре Анна Данилина в паре с Джулианой Олмос (Мексика) уступили британскому дуэту Оливия Николлс (Великобритания) / Хизер Уотсон со счетом 4:6, 4:6.

Итальянский "Интер" и немецкий "Байер" первыми завоевали путевки в Лигу чемпионов на сезон 2024/25 среди команд европейских ведущих первенств. Сначала этого успеха добились представители Бундеслиги. Футболисты "Байера", которые в минувшие выходные обеспечили себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон, обыграв у себя дома "Хоффенхайм" – 2:1. Данный результат гарантирует "аптекарям" итоговое местоположение в четверке команд немецкого чемпионата, что позволит в дальнейшем выступить в самом престижном турнире Европы.

Лидер футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду объявлен лучшим игроком марта в чемпионате Саудовской Аравии. Португалец удостаивается такого звания уже в четвертый раз за нынешний сезон.

Мир

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон об иностранных представителях и рассказал о его важности для страны. Глава Кыргызстана заявил, что этот документ представляет интерес для общественности, неправительственных организаций и их зарубежных партнеров.