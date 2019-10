Госпереворот в США, крах доллара и почему Барби больше не девочка – мировые итоги недели

Краткий обзор основных мировых событий, обсуждаемых в зарубежных СМИ.

В Узбекистане экс-председатель Службы госбезопасности страны и целый ряд высокопоставленных чиновников осуждены за создание ОПГ. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, несмотря на угрозу ареста, собирается вернуться на родину, чтобы "восстановить ее государственность". В Туркменистане жестко борются с дронами, опасаясь, что те могут заснять огромные очереди у продовольственных магазинов. Президент США Дональд Трамп назвал госпереворотом процедуру импичмента, которую ранее инициировали демократы. Международные аналитики заявили, что доллар вот-вот рухнет, а немецкие эксперты подсчитали, что переход с двигателей внутреннего сгорания на электродвигатели, приведет к массовой безработице. В Татарстане женщина со своим другом насиловали незнакомцев в сауне, чтобы шантажом заставить их платить им деньги. В Брянской области России родители изнасиловали собственную малолетнюю дочь и пригласили на шабаш друзей. В крупнейших американских сетевых магазинах появилась новая Барби, которая уже не девочка. Гэндальфа из "Властелина колец" предложили сделать женщиной назло патриархату, а молодой москвич обвинил Apple в том, что стал геем и подал на компанию в суд. Произошло и немало других интересных событий, заслуживающих внимания. Обо всем этом можно прочесть в традиционном обзоре мировых новостей, подготовленном Zakon.kz.

Новости ближнего зарубежья

Президент России Владимир Путин ратифицировал Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Конвенция закрепляет режим судоходства и порядок коллективного использования акватории Каспийского моря. Вводятся механизмы установления границ территориальных вод и рыболовных зон, разграничения дна и недр Каспийского моря на секторы, условия прокладки подводных кабелей и трубопроводов и другие вопросы сотрудничества прибрежных государств. Один из основных принципов конвенции — отсутствие в Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих странам региона.

Президент Узбекистана прорабатывает вопрос о присоединении страны к ЕАЭС. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она выразила надежду на то, что вступление Узбекистана в ЕАЭС будет осуществлено без задержек. По словам спикера, после вступления Узбекистана в ЕАЭС, у России появятся новые возможности для двустороннего взаимодействия с этой страной и будут устранены "определенные барьеры и преграды, которые существуют в межгосударственных отношениях".

Также стало известно, что бывший председатель Службы государственной безопасности Узбекистана Ихтиер Абдуллаев, приговорен к 18 годам тюремного заключения. Он признан виновным в организации преступного сообщества, получении взяток, заключении сделок вопреки интересам Узбекистана, вымогательстве, хищении чужого имущества, нарушении таможенного законодательства в особо крупных размерах, в интересах организованной группы и преступного сообщества и ряде других уголовно наказуемых деяний, путем злоупотребления должностными полномочиями. Также к различным срокам заключения приговорены более 20 крупных госчиновников, входивших в созданное им преступное сообщество.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что собирается вернуться на родину в ближайшие месяцы, чтобы "восстановить ее государственность". "Я планирую вернуться в Грузию в ближайшие месяцы. Нет ничего секретного. Правда, что и на Украине я чувствую себя хорошо, но когда теряешь родину...", - заявил Саакашвили в эфире телекомпании "Мтавари архи". Напомним, Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, а весной 2015 года – пришел в украинскую политику. Против него на родине возбужден ряд уголовных дел, а по некоторым из них он заочно осужден на тюремные сроки. Власти Грузии не раз заявляли, что задержат экс-президента, как только он пересечет границу.

Между тем стало известно, что авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в скором времени. Об этом "Известиям" сообщил информированный правительственный источник. Он отметил, что заморозка авиаперелетов произошла сугубо по причине угрозы безопасности граждан РФ. Сейчас риски фактически устранены. При этом в Тбилиси ожидают, что Москва отменит принятое ранее решение в самом скором времени. По словам спецпредставителя премьер-министра Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, в обеих столицах отмечается улучшение настроений. Кроме того, оптимизм может вселять недавняя встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова со своим грузинским коллегой. Напомним, 8 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией из-за угрозы безопасности россиян.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего зятя Ыхласгелди Аманова генеральным консулом Туркменистана в городе Дубай, Объединенных Арабских Эмиратов. Соответствующее постановление президент Туркменистана подписал 28 сентября, постановление об открытии Генконсульства Туркменистана в этом городе было подписано – 30 августа. Ыхласгелди Аманов родился в 1983 году в Ашхабаде. В 2004 году он женился на младшей дочери президента Гульджахан. После того, как Бердымухамедов занял пост президента Туркменистана, он оформил своих детей на дипломатическую службу и отправил их с семьями за границу.

Между тем в Туркменистане сотрудники правоохранительных органов допрашивают граждан, у которых есть дроны и выписывают им штрафы в несколько тысяч манатов. Ввоз в страну управляемых дистанционно летательных аппаратов запрещен и приравнен к ввозу оружия. Один из сотрудников местной полиции на условиях анонимности рассказал о наличии причин усиления контроля над использованием дронов. "В данное время туркменских властей беспокоит то, что кто-то может заснять на видео или фото очереди перед продовольственными магазинами и скандалы, которые там случаются", - утверждает офицер.

Киев подписал "формулу Штайнмайера", которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса. Об этом журналистам сообщил украинский президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что формула должна быть имплементирована в этот новый закон, "которого еще нет". Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, в свою очередь, назвала согласование и подписание "формулы Штайнмайера" "огромным прорывом". "Формула Штайнмайера" определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Механизм должен быть введен в день выборов на временной основе, а после того как ОБСЕ опубликует отчет о результатах голосования, на постоянной основе.

А в самой Украине все русскоязычные школы перейдут на обучение на украинском языке в сентябре 2020 года. Кроме того, через еще три года — в сентябре 2023-го — на украинский переведут и те учебные заведения, в которых обучение проходит на языках Евросоюза. Несмотря на это, во всех переведенных на украинский школах останется возможность учить родной язык. Напомним, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу на Украине 16 июля.

Парламент Таджикистана одобрил передачу серебряного месторождения китайским инвесторам и освободил их от налогов. Месторождение "Якчилва" находится в Мургабском районе, в Памирских горах на высоте 4500 метров над уровнем моря. Это самое высокогорное месторождение в стране. Доход Таджикистан мог бы получить с налогов от добычи драгметала, но инвесторов освободили от их уплаты освободили на семь лет. В частности, отменили все пошлины на ввоз оборудования и техники. Но компания будет обязана нанимать и обучать местных жителей.

Геополитика и экономика

Президент США Дональд Трамп назвал госпереворотом процедуру импичмента, которую ранее инициировали демократы в палате представителей конгресса. "С каждым днем я все больше и больше убеждаюсь в том, что происходящее - это не импичмент, а государственный переворот, направленный на то, чтобы отнять у народа власть, его голос, его свободы, его Вторую поправку (разрешающую оборот оружия – ред.), религию, армию, стену на границе и его Богом данные права как гражданина Соединенных Штатов Америки!" — написал Трамп в Twitter. Напомним, демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей Конгресса, где у них большинство голосов. Оппоненты обвиняют главу Белого дома в том, что он просил помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника – бывшего вице-президента Джо Байдена. Трамп обвинения отрицает.

А лидер ЛДПР Владимир Жириновский сравнил запуск процедуры импичмента Дональду Трампу с распадом СССР. "Трамп дал правильную оценку действиям демократов в Конгрессе: они задумали переворот. Парадокс, но "демократы" просто не могут жить в условиях демократии и нагло мешают президенту работать и исполнять свои полномочия. А теперь они готовят его отставку, не имея для этого вообще никаких правовых оснований. У нас такое было в 1917 году и в 1991 году, а в Украине в феврале 2014 года – и все это называется государственный переворот, - написал политик в Telegram.

В понедельник мировые СМИ облетела новость о том, что премьер-министру Великобритании Борису Джонсону грозит импичмент. Формальным поводом для запуска этой процедуры в отношении Бориса Джонсона стало постановление Верховного суда, признавшего незаконным действия премьера по приостановке работы парламента на пять недель – до середины октября. Предполагается, что таким образом Джонсон пытался не дать депутатам возможности повлиять на процесс выхода Великобритании из Евросоюза. Как сообщило издание, вопрос об объявлении импичмента будет направлен в палату общин, и если депутаты проголосуют за инициативу, в отношении Джонсона может начаться судебное разбирательство.

Президент Перу Мартин Альберто Вискарра Корнехо обнародовал на своей странице в Фейсбук обращение к народу страны, в котором объявил о роспуске национального парламента. В понедельник председатель Совета министров Перу Сальвадор дель Солар вынес на рассмотрение парламента вопрос доверия правительству из-за разногласий между исполнительной властью и законодательным органом по поводу выбора членов Конституционного суда. После этого парламентарии одобрили первую кандидатуру на пост члена КС. Ранее Вискарра предупредил, что, если Конгресс проведет голосование по выбору членов КС до вынесения решения по вопросу доверия, он распустит Конгресс.

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на главной площади страны на торжествах к 70-летию образования КНР заявил, что ни одна сила в мире не в состоянии остановить развитие китайской нации. "Нет ни одной силы, которая может расшатать основу этой великой страны. Ни одна сила не может удержать китайскую нацию от движения вперед", - заявил Си Цзиньпин, выступая перед началом военного парада на площади Тяньаньмэнь. Председатель КНР подчеркнул, что Китай будет придерживаться мирного пути развития и продолжать политику открытости. При этом Си Цзиньпин заявил, что китайские армия и вооруженная полиция будут решительно защищать суверенитет, безопасность и интересы развития страны.

А днем ранее президент США Дональд Трамп заявил о проведенной полной модернизации ядерных сил страны, а также о принятии на вооружение нового военного оборудования. "Вооруженные силы Америки стали еще более мощными, чем когда-либо, и становятся все сильнее. У нас есть новейшее [военное] оборудование, у нас также есть оборудование, информацию о котором мы не разглашаем, о нем никто никогда даже и не слышал. У нас есть оружие, которое, молю Бога, нам никогда не придется использовать. Наши ядерные силы были полностью модернизированы - что-то совершенно новое, а что-то было обновлено", - сказал глава государства.

Суды в Иране осудили троих человек "за шпионаж в пользу США", приговорив одного из них к смертной казни. Еще один осужден по обвинению в шпионаже в пользу Британии. Пока неясно, связаны ли данные дела с озвученным в июле заявлением министерства разведки Ирана о "разоблачении сети ЦРУ", в результате которого в общей сложности были задержаны 17 человек.

Новые подробности появились в деле основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Его отец Джон Шиптон назвал условия содержания сына в британской тюрьме Белмарш мучительными, и заявил, что во время заключения Ассанж сталкивается с колоссальными физическими и психологическими страданиями и заметно теряет в весе. При этом отец Ассанжа не может поверить, что сына продолжают держать в заточении в одной из самых суровых тюрем страны, вопреки призывам ООН к его освобождению. По его мнению, в этой ситуации единственными правонарушителями выступают британское правительство и Королевская прокурорская служба.

Напомним, Джулиан Ассанж всемирно известен благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. В 2010 году в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. С 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по ордеру, выданному в 2012-м за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США. Первого мая журналиста приговорили к 11 месяцам и двум неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. После этого власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. Теперь ему грозит до 175 лет лишения свободы. Суду предстоит принять решение по вопросу об экстрадиции журналиста в Штаты. В конце мая Ассанжа перевели в медицинское отделение Белмарша. По словам его адвоката, журналист чувствовал себя настолько плохо, что "с ним было невозможно вести нормальную беседу".

Аналитики Saxo Bank в прогнозе на IV квартал 2019 года по глобальным рынкам, заявили, что доллар вот-вот рухнет. Так главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен, считает, что 2019 год, по всей видимости, запомнится как начало конца крупнейшего в истории монетарного эксперимента, год, с которого началась глобальная рецессия, несмотря на самые низкие в истории номинальные и реальные процентные ставки. "Монетарная политика достигла конца очень долгого пути и оказалась несостоятельной. В глобальном контексте провальной монетарной политики и изнурительного продвижения к фискальной политике у мировой экономики остается только одно средство: снижение цены самих глобальных денег, то есть американского доллара", - пишет он. С его мнением в той или иной степени согласны и его коллеги-экономисты.

А немецкие эксперты подсчитали, что в результате перехода с двигателей внутреннего сгорания на электродвигатели, в Германии к 2030 году будет потеряно около 125 тысяч рабочих мест. Это связано с тем, что для производства электромобилей требуется меньше комплектующих. По мнению экспертов для их производства, вероятно, будет требоваться 709 тысяч человек вместо 834 тысяч, как в настоящее время. С учетом этого в министерстве финансов ФРГ уже работают над планами по поддержке промышленной реструктуризации.

Криминал и ЧС

В Татарстане пара насиловала незнакомцев в сауне, чтобы шантажом заставить их платить им деньги. Женщина искала жертв в соцсетях и приглашала отдохнуть вдвоем в сауне. Затем туда приезжал ее знакомый. Пара удерживала и насиловала мужчин, угрожая ножом. Надругательства они записывали на видео, после чего шантажировали жертву полученной записью, вымогая деньги. В одном из случаев запрашиваемая злоумышленниками сумма достигала 18 тысяч рублей (107 900 тенге). Правоохранительные органы установили, что преступники совершили как минимум три нападения.

А Мглинский районный суд Брянской области России рассмотрит уголовное дело об изнасиловании ребенка по предварительному сговору. В преступлении обвиняют родителей, которые изнасиловали собственную дочь и пригласили на шабаш друзей. Как следует из материалов дела, четверо взрослых, включая "маму и папу", изнасиловали малолетнюю девочку, не достигшую 14 лет. При этом отец особо выделился - он издевался над малышкой и избивал ее. Кроме того, родителей ребенка обвиняют в ненадлежащем исполнении своих обязанностей по воспитанию ребенка и жестоком обращении с ним. Девочке причиняли тяжелые физические и психические страдания.

Также на уходящей неделе было опубликовано видео издевательств отца над сестрами Хачатурян, снятое их отцом на мобильный телефон. На видео он наказывает их за съеденные конфеты. Мужчина жалуется на беспорядок в доме и кричит на дочек, стоящих вдоль стены. Девушки, судя по всему, боятся смотреть ему в глаза. Неожиданно он пинает одну из них, требуя повернуться к нему. Напомним, Мария, Ангелина и Кристина Хачатурян были задержаны в июле 2018 года. Девушки рассказывали, что несколько лет терпели издевательства, физическое и сексуальное насилие со стороны отца. На момент преступления им исполнилось 17, 18 и 19 лет.

В Аризоне полиция арестовала 31-летнего Пабло Мартинеза, обвиняемого в убийстве сына. По словам следователей Мартинез признался, что заливал мальчику в горло горячую воду. Он объяснил это тем, что увидел внутри своего шестилетнего сына демона и решил изгнать его. Мужчина рассказал, что держал ребенка под краном в ванной, а горячая вода "начала изгонять демона". В таком состоянии мальчик находился от пяти до десяти минут. В судебных документах указывается, что мальчика доставили в медицинский центр Университета Баннера с ожогами 15% тела. Там его признали мертвым. Сейчас Мартинез находится под стражей. Ранее сообщалось, что в узбекском городе Наманган отец утопил годовалого сына, чтобы не платить алименты.

Испанский суд приговорил гражданку этой страны Ану Хулию Кесаду к пожизненному заключению за убийство восьмилетнего ребенка своего жениха. Кесада стала первой женщиной в Испании, к которой применено это максимальное наказание в стране, введенное в 2015 году. Восьмилетний Габриэль пропал 27 февраля 2018 года в поселке Ортичуэлас, где живет менее 100 человек. Были организованы поиски, в которых, помимо сотрудников правоохранительных органов, участвовали сотни добровольцев. Ану Хулию задержали 11 марта 2018 года, когда она пыталась перевезти труп в машине – до этого тело мальчика находилось на ферме, где он был убит.

Мосгорсуд поменял наказание актеру Павлу Устинову с 3,5 года в колонии на один год условно. Ранее Тверской суд признал его виновным в "применении насилия" к представителю власти на несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы: при задержании Устинова росгвардеец вывихнул плечо и провел несколько недель в больнице. После того как в защиту актера выступили коллеги, правозащитники и политики, прокуратура попросила отменить реальный срок. После изменения приговора защита заявила, что продолжит добиваться полного оправдания.

Затонувших у берегов Колумбии наркокурьеров подобрали в океане, плывущими на тонне кокаина. Они оставались на плаву благодаря водонепроницаемым пакетам, набитым этим наркотиком. Представители колумбийского военно-морского флота (ВМФ) обнаружили трех мужчин в 55 километрах от города Тумако. Пострадавшие объяснили, что их лодку накрыла большая волна, после чего они около трех часов провели в Тихом океане. Преступников подняли на сушу и оказали медицинскую помощь, а затем арестовали и взяли под стражу.

Мужчина с мечом напал на людей в колледже финского города Куопио. Один человек погиб, десять получили ранения. Истекающей кровью учительнице удалось сбежать из здания и попросить помощи у женщины, рассказали очевидцы случившегося. "Сначала он ударил девушку по шее, а затем в живот", — сказал один из свидетелей нападения, добавив, что мужчина кинул некую "небольшую зажигательную бомбу". Полиция применила огнестрельное оружие, пострадавших эвакуировали. Из десяти раненых - двое человек находятся в тяжелом состоянии.

А в Париже неизвестный мужчина с ножом напал на полицейский участок. При атаке, по предварительной информации, погибла женщина-полицейский, несколько ее коллег пострадали. Один из силовиков открыл огонь и убил нападавшего. При этом, по некоторым данным в профсоюзе полиции, напавший мужчина сам был сотрудником полиции.

В небольшом российском городе Ленинск-Кузнецк скончался 25-летний Болот Атакулов, тренер по боксу из Кыргызстана. По информации ГУ МВД России по Кемеровской области, в сентябре тренер стал участником драки в одном из городских баров. Болота Атакулова госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом височной кости. Второй участник конфликта задержан и в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", которое теперь могут переквалифицировать.

Четыре человека, по предварительным данным, погибли при аварийной посадке самолета Ан-12 в Украине. Посадку совершили потому, что закончилось горючее. Ранее в пятницу Госслужба по ЧС сообщила, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта "Львов", проводится эвакуация экипажа. Начато расследование.

Общество

"Мисс Москва" Оксана Воеводина несмотря на недолгую супружескую жизнь с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V потребовала от него баснословную сумму после развода. Если верить источникам, россиянка запросила у султана московскую квартиру стоимостью 96 миллионов рублей, дом в Лондоне за 640 миллионов рублей и почти два миллиона в месяц на содержание общего сына. Мухаммада V возмутили такие требования. Он заявил, что совершенно не понимает, зачем маленькому ребенку нужна такая сумма денег. По данным некоторых СМИ, причиной развода экс-короля и Воеводиной могла стать неверность модели мужу.

А в США суд в Северной Каролине вынес решение по делу Кевина Ховарда, узнавшего о том, что его жена ему изменяет. Любовник супруги должен выплатить 750 тысяч долларов. Ховард воспользовался законом, согласно которому имел право подать в суд на человека за "целенаправленные вмешательства в брачные отношения". В большинстве штатов закон отменили, однако он продолжает действовать в Миссисипи, Нью-Мексико, Южной Дакоте, Юте и Северной Каролине, а также на Гавайских островах. Сообщается, что Кевин уже развелся с женой и сейчас восстанавливается после произошедшего.

Американские поисковики обнаружили на озере Верхнее (штат Миннесота) судно Hudson, затонувшее в 1901 году и названное местными жителями "кораблем-призраком". Судно нашли в середине лета на глубине 250 метров, но известно об этом стало только сейчас. Для поисков корабля использовался гидролокатор, позже исследователям удалось сделать его фотографии. По их словам, судно, построенное в 1888 году, осталось практически не поврежденным. Стоит отметить, что десятилетиями среди местных жителей ходили слухи, что это судно все еще плавает по озеру как “корабль-призрак".

Тракторист из поселка Кеннебанкпорт (штат Мэн, США), стал миллионером и не потратил на себя ничего. 65-летний Бобби Стюарт два раза за четыре месяца выиграл в лотерею. Теперь он обладатель суммы 1,1 млн долларов, но по-прежнему остается в старом фургоне, в котором провел более 40 лет жизни. И все так же работает водителем трактора, не собираясь ничего менять. Нежелание тратить на себя деньги Стюарт объясняет просто. Сын фермера, с детства он привык к тяжелой работе и простой жизни. Сейчас у него есть его кресло, телевизор и семейные фотографии на стенах. И американцу этого достаточно.

А голландская полиция поместила под стражу… попугая. Сообщается, что подозреваемого в магазинной краже мужчину задержали вместе с попугаем-неразлучником в Утрехте. Несмотря на то, что полицейские назвали птицу "свидетелем", они все равно поместили ее под стражу вместе с владельцем из-за отсутствия подходящей клетки. О произошедшем полиция написала в Instagram, сопроводив публикацию фотографией, на которой попугай сидит в заключении рядом с куском белого хлеба.

В крупнейших американских сетевых магазинах появилась линейка новых кукол Барби. И новая Барби уже не девочка. Смысл проекта — создать "инклюзивных" кукол для тех детей, которые необязательно "идентифицируют" себя как девочку или мальчика. И для всех прочих детей, естественно, тоже. В итоге получилось странное худое создание, лишенное очевидных половых признаков, которое можно креативно переодеть и в целом превратить в мальчика и наоборот. Рекомендуемый возраст потребителей — от шести лет.

А Гэндальфа из "Властелина колец" предложили сделать женщиной назло патриархату. С предложением о том, чтобы в новом сериале от Amazon роль волшебника исполнила женщина, выступила актриса Робин Малкольм, сыгравшая жительницу Рохана по имени Морвен в фильме "Властелин колец: Две крепости". Она пояснила, что в основе древних легенд и мифических историй зачастую лежит патриархальный мир и потому посоветовала создателям шоу нарушить такую традицию. Она напомнила, что Гамлеты — женщины в истории уже были.

Молодой москвич стал геем и обвинил в этом Apple, подав на компанию в суд, требуя компенсации морального вреда. "Разумилов Д.Е. несколько лет назад установил на свой смартфон приложение для операций с криптовалютами из App Store. Летом этого года неизвестные зачислили на кошелек мужчины 69 GayCoins, сопроводив транзакцию сообщением на английском языке "Don’t blame until you do that", которое он перевел как "Не осуждай, не попробовав", — сказано в заявлении. Тогда истец "попытался прислушаться" к этим словам, а потом "погряз в однополых отношениях". При этом он получил "нравственные страдания и душевный вред", и считает, что виной всему технологии Apple.

Подготовил Владимир Демидов

