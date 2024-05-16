Токаев о современных угрозах, кадровые перестановки и новые дома для пострадавших от паводков – итоги дня

Токаев, приняв секретарей Совбеза Центральной Азии, призвал объединить усилия против современных вызовов. Президент РК провел ряд кадровых перестановок. В стране ударными темпами строят новые дома для пострадавших от паводков. Главные события за 16 мая 2024 года – в подборке Zakon.kz.

Токаев о противостоянии современным вызовам и угрозам

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьера Госсовета Китайской Народной Республики Лю Гочжуна, прибывшего в Казахстан с официальным визитом. На встрече обсуждены текущее состояние и перспективы развития казахско-китайского стратегического партнерства, ход реализации правительствами двух стран договоренностей, ранее достигнутых президентом Касым-Жомартом Токаевым и председателем КНР Си Цзиньпином.

Токаев отметил, что Казахстан был и остается надежным партнером Китая. По его словам, вывод двусторонних отношений с КНР на новый качественный уровень является для нашей страны важнейшим приоритетом.

Также президент РК принял секретарей Советов Безопасности стран Центральной Азии. Он акцентировал внимание на том, что региональное сотрудничество активно развивается по всем направлениям. К примеру, за последние пять лет внутрирегиональная торговля выросла более чем на 80%, превысив 10 млрд долларов.

Глава государства заявил, что большинство современных вызовов и угроз имеют трансграничный характер. Поэтому он призвал совместно противостоять сторонним силам, стремящимся противопоставить страны региона друг другу и разобщить их.

Кадровые перестановки

На сайте Акорды опубликованы ряд указов касательно кадровых перестановок. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял Нурлана Ногаева с поста акима Мангистауской области.

Президент также сменил постоянного представителя Казахстана при Всемирной торговой организации (ВТО). Ранее эту должность занимала Жанар Айтжан, теперь – Асет Иргалиев.

Токаев назначил Кайрата Умарова постоянным представителем Казахстана при ООН.

Президент также назначил первого заместителя министра иностранных дел Казахстана. Им стал Акан Рахметуллин.

И назначил постпреда Казахстана при Международной организации гражданской авиации. Им стал Тимур Тлегенов.

В Казахстане приступили к строительству новых домов взамен пострадавших от паводков

После трагедии с паводками Министерство водных ресурсов и ирригации подготовило постановление правительства, которым вносятся изменения в Перечень водохозяйственных сооружений, находящихся в республиканской собственности.

Во избежание новых наводнений 80 млн кубометров паводковой воды, поступившей из России, направили в Камыш-Самарские озера Западно-Казахстанской области. Вода в эти озера не поступала последние 20 лет. Это единственный источник воды для сайгаков и других животных на пути миграции.

Между тем в Аркалыке начато строительство современного 50-квартирного дома, предназначенного для пострадавших от весеннего паводка. В новом жилом комплексе будут представлены просторные трехкомнатные квартиры общей площадью 70-80 квадратных метров. Пятиэтажное здание будет оборудовано двумя подъездами для удобства жильцов.

Также в ЗКО активно идет строительство домов для пострадавших от паводков. Здесь продолжают свою работу комиссии по компенсации ущерба.

Как сообщил заместитель акима ЗКО Тлепберген Каюпов, вследствие чрезвычайной ситуации в области повреждены 1497 жилых домов, в том числе 456 признаны непригодными для дальнейшего проживания.

А в Актюбинской области в процессе строительство около 100 домов для пострадавших от стихийного бедствия. Строители уже залили фундамент первого дома. Дома будут построены на возвышенности, выбранной с учетом мнения местных жителей.

В Карагандинской области завершены работы по возмещению ущерба пострадавшим в результате паводка. В четырех селах Шетского района было подтоплено 60 домов. После технического обследования комиссия признала аварийными шесть домов. Пострадавшие получили компенсацию по утере имущества. Решен вопрос и о возмещении погибшего скота.

Между тем депутат Сената Шакарим Буктугутов в кулуарах палаты прокомментировал ситуацию в Кульсары, где жители города собрались возле акимата, чтобы услышать разъяснение властей по выплате компенсации пострадавшим от паводков. По его словам, ситуация с паводками в Атырауской области до сих пор остается напряженной. Однако он считает, что решение будет найдено.

"То, что положено, будет выделено государством на возмещение. Социальные нужды, ущерб, потерю скота и так далее. В этом можно не сомневаться. Другой вопрос, эта разница, мое мнение, решать нужно с помощью привлечения предпринимателей... Все надо индивидуально смотреть, и вот такое требование – не 200, а 400 тыс., эту разницу надо смотреть, насколько она обоснована", – пояснил он.

А вот депутат Сената Парламента Казахстана Бибигуль Жексенбай на пленарном заседании палаты в запросе предложила главе Кабмина создать межведомственную комиссию для обсуждения обязательного страхования жилья. По словам парламентария, 75% территории Казахстана относится к зонам с высоким риском стихийных бедствий, что делает проблему страхования от стихийных бедствий особенно актуальной.

План борьбы с игроманией готовят в Казахстане

Министерство туризма и спорта подготовило проект Комплексного плана по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании в Республике Казахстан на 2024-2026 годы. Комплексный план по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании предусматривает 44 мероприятия. Ожидается, что они помогут сократить число людей, регулярно участвующих в азартных играх и ставках, с 350 тыс. до 201 600 человек.

Страны ЕАЭС договорились совместно финансировать промышленные проекты

Депутаты Сената Парламента на пленарном заседании палаты ратифицировали изменения в Договор об ЕАЭС, которые позволят оказывать финансовое содействие при реализации государствами – членами союза совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности. Ратификация протокола позволит создать правовую основу для финансирования совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности государств – членов Евразийского экономического союза.

Оказание взаимной правовой помощи Казахстана и Китая

Депутаты Сената на пленарном заседании ратифицировали договор между Казахстаном и Китайской Народной Республикой об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам. Документ направлен на подпись президенту. Целью закона является повышение эффективности защиты прав граждан и юридических лиц Казахстана и Китая, а также развитие сотрудничества по вопросам оказания правовой помощи по гражданским и уголовным делам.

Каким партиям отказали в регистрации

Вице-министр юстиции РК Ботагоз Жакселекова в кулуарах Сената рассказала, почему партиям "Алға Қазақстан" и "Халық дербестігі" отказали в регистрации.

"В Казахстане зарегистрировано семь политических партий. На сегодняшний день заявлений от каких-либо политпартий, находящихся на рассмотрении Министерства юстиции, нет. С начала года три уведомления о создании политпартии в Министерство юстиции поступало. Они все были в установленном в порядке рассмотрены. По двум остальным был отказ, поскольку документы не были в порядке", – отметила Ботагоз Жакселекова.

Какие сведения будут собирать для назначения адресной социальной помощи гражданам

Министерство труда приказом от 5 мая 2024 года внесло поправки в Правила исчисления совокупного дохода лица (семьи), претендующего на получение государственной адресной социальной помощи и в Правила назначения и выплаты адресной социальной помощи. Внесены изменения в Правила исчисления совокупного дохода лица (семьи), претендующего на получение государственной адресной социальной помощи. Также внесены поправки в Правила назначения и выплаты адресной социальной помощи.

Кто может получать бесплатные лекарства в Казахстане

Казахстанцы при наличии определенных заболеваний могут рассчитывать на лекарства и медицинские изделия на амбулаторном уровне за счет средств гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и системы обязательного социального медстрахования (ОСМС). В поликлиниках пациенты, состоящие на учете с хроническими заболеваниями в системе ОСМС, обеспечиваются 261 наименованием лекарственных средств и медицинских изделий по 68 нозологиям, а также в рамках ГОБМП – 386 наименованиями лекарственных средств и медицинских изделий по 52 нозологиям.

Список ведущих мировых вузов для научных стажировок

Министр науки и высшего образования приказом от 3 мая 2024 года утвердил список ведущих зарубежных организаций высшего и послевузовского образования, научных центров и иных организаций, рекомендуемых для прохождения научных стажировок на 2024 год.

В список вошли 280 ведущих зарубежных высших учебных заведений для прохождения научных стажировок по всем направлениям научных исследований, в также 1108 научных центров и иных организаций, рекомендуемых для прохождения научных стажировок по различным направлениям.

Основное ЕНТ

Директор Национального центра тестирования Болатбек Абдрасилов на брифинге рассказал, что в этом году 181 тыс. абитуриентов решили участвовать в основном ЕНТ. 75% будут сдавать ЕНТ на казахском языке. Примерно 25% участников – на русском языке и 221 человек – на английском языке. Однако это не окончательное количество, поскольку заявки продолжают принимать еще в шести регионах страны.

16 мая в 14 регионах Казахстана стартовало основное Единое национальное тестирование. Однако в шести регионах старт тестирования перенесли из-за объявленного режима ЧС, связанного с паводками. Это Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Акмолинская и Северо-Казахстанская области. Там ЕНТ начнется 25 мая и 1 июня. В целом тестирование продлится до 12 июля.

Директор Национального центра тестирования Болатбек Абдрасилов отметил, что над улучшением качества казахстанских тестов также работают международные эксперты и разработчики. Он отметил, что в центре также повышают квалификацию разработчиков тестирований. И по результатам проведенных за последние годы тестирований количество апелляций по содержанию тестов уже существенно уменьшилось.

В Казахстане растет разрыв между зарплатами женщин и мужчин

Статистика показывает, что мужчинам в Казахстане платят на 27% более высокие зарплаты, чем женщинам, причем на одинаковых рабочих позициях. В 2023 году среднемесячная номинальная заработная плата по стране составляла 322,8 тыс. тенге – на 20% выше в деньгах, чем годом ранее. Зарплата мужчин достигла 361,5 тыс. тенге (плюс 22,3%), зарплата женщин – 285,7 тыс. тенге (плюс 16,4%). Зарплата мужчин была выше средней заработной платы в целом на 12%, заработная плата женщин – напротив, ниже на 11,5%, подсчитал Finprom.

Также составлен портрет безработного в Казахстане. Сегодня в стране числится 452,2 тыс. безработных, или 4,7% от всего трудоспособного населения, это на 0,2% меньше, чем годом ранее.

Больше всего безработных в Алматы и Алматинской области (52,5 тыс. и 34,8 тыс. человек, соответственно). На втором месте – Туркестанская область (41,7 тыс. человек). Меньше всего безработных в Улытауской области (4,4 тыс. человек).

Но несмотря на безработицу, в стране продолжают расти цены на товары и услуги. В Национальном банке Казахстана (НБК) заявили, что в апреле годовая инфляция в стране замедлилась, составив 8,7% (в марте – 9,1%). При этом в 15 регионах годовая инфляция замедлилась, в четырех – ускорилась и в одном – осталась неизменной.

Наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Карагандинской и Мангистауской областях.

"Цены на продовольственные товары в апреле замедлились до 6,3% г/г (в марте – 6,9%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Улытауской области (9,9%), а минимальный – в Актюбинской области (4,4%). Темп роста цен на непродовольственные товары замедлился до 7,6% г/г (в марте – 8,2%). Максимальное значение зафиксировано в Мангистауской области (13,5%), минимальное – в Алматинской области (5,2%)". Пресс-служба НБК

В Казахстане сотрудницам таможни разрешат носить брюки

Министерство финансов подготовило поправки в образцы форменной одежды перечня работников органов государственных доходов, имеющих право ношения форменной одежды, натуральных норм обеспечения ею и знаков различия, а также правила ее ношения.

Поправки касаются включения элемента одежды "брюки" в повседневную женскую форменную одежду, учитывая, что женщины осуществляют таможенный контроль в зимнее время года.

Также стало известно, сколько казахстанцы будут отмечать мусульманский праздник окончания хаджа – Курбан айт. Он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа, в память жертвоприношения Ибрахима, почитаемого в исламе пророком. В этом году Курбан айт выпадает на 17 июня, понедельник. Он является выходным днем.

Суд

В Актау огласили оправдательный приговор в отношении мужчины, обвиненного в хранении наркотиков с целью сбыта. Как указано в приговоре суда, орган досудебного расследования подсудимому предъявил обвинение в том, что он в ноябре 2023 года в Актау решил заняться распространением аналогов психотропных веществ в особо крупном размере, через Telegram. 8 ноября 2023 года в 12-м микрорайоне Актау сотрудники полиции задержали с поличным подсудимого. В суде дело рассматривали с участием присяжных заседателей. По итогам процесса подсудимого оправдали.

По другому громкому делу экс-министра Куандыка Бишимбаева с участием присяжных вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова в кулуарах Сената назвала условия его выхода по УДО.

"По условно-досрочному освобождению у нас такая возможность предусматривается. Эта возможность устанавливается при наличии обстоятельств, которые положительно характеризуют лицо, которое отбывает наказание. В кейсе с тяжкими преступлениями минимальный срок, который позволяет и дает право, – это 2/3. Да, действительно, там требуется согласие потерпевшей стороны в данном случае, но я еще раз хотела подчеркнуть, что это будет прерогатива решения суда. Второе, нам нужно дождаться вступления в силу конкретно по данному приговору. Поэтому на этой стадии сейчас комментарии какие-то я не могу давать", – сказала Ботагоз Жакселекова.

Директора финансового департамента и главного специалиста АО "НК Продкорпорация" осудили. В Антикоре сообщили, что дело рассматривали в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны. Директор финансового департамента "Продкорпорации" Жумадилов Н. Г. и главный специалист Абенов Г. Ж. обвинялись в получении взятки от предпринимателя за оказанные ими ранее услуги по сбору документов, а также за содействие в подписании договора о предоставлении товарного кредита в виде зерна. Решением суда в отношении осужденных назначено наказание в виде штрафа в общей сумме 48 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и субъектах квазигосударственного сектора.

Происшествия

На борту самолета авиакомпании FlyArystan, следовавшего из Костаная в Алматы, скончался мужчина. Трагедия произошла 15 мая 2024 года. В пресс-службе авиакомпании уточнили, что пассажир потерял сознание после взлета. Бортпроводники совместно с врачом провели сердечно-легочную реанимацию с использованием дефибриллятора. По решению командира самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Астаны. К сожалению, пассажира спасти не удалось.

Другой случай произошел в Жезказгане. Там мужчина скончался в полицейском авто по пути на медосвидетельствование. Оказалось, что жительница города обратилась в полицию из-за того, что ее супруг в состоянии алкогольного опьянения устроил бытовой конфликт. Участковые инспекторы полиции, выехавшие на место происшествия, в ходе доставки мужчины на автомашине в медицинское учреждение для освидетельствования обнаружили, что его состояние резко ухудшилось, после чего он скончался. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате сердечной недостаточности на фоне алкогольной кардиомиопатии.

В Алматинской области на полицейских учениях сотрудники пострадали из-за взрыва гранаты. В пресс-службе ДП региона рассказали, что это произошло во время тренировочных занятий. На учебном полигоне при использовании свето-шумовой гранаты двое сотрудников областного департамента получили телесные повреждения. Один из них госпитализирован в городскую больницу.

Видео с непривычным дорожно-транспортным происшествием появилось на просторах Казнета. В Уральске на мосту столкнулись бронетранспортер и авто патрульной полиции. К счастью, никто не пострадал.

Еще один инцидент с участием полицейской машины произошел недалеко от Караганды.

По информации правоохранителей, на объездной дороге 7-й магистрали Караганды произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств: служебной автомашины Lada Vesta, манипулятора Foton и грузовой автомашины Shaanxi-Man. В результате ДТП водитель Lada Vesta, инспектор патрульно-постовой службы УП Караганды, доставлен в медицинское учреждение.

Казнет облетели жестокие кадры грубого обращения воспитателей с детьми в детском саду села Головацкого в Жетысуской области. Теперь дело находится на контроле областного департамента полиции. На кадрах воспитатели пытаются уложить детей в кроватки, но малыши капризничают. И тут работники решают, что их для усмирения необходимо начать толкать и избить ладошками. После огласки учреждение временно закрыли на 10 дней, а двух воспитателей уволили.

Житель Карагандинской области необычным образом решил уклониться от уплаты алиментов – он через мать заявил о своей "смерти". Об этом рассказал частный судебный исполнитель региона Саяхат Ахметжанов. По его словам, должник злостно уклоняется от уплаты алиментов и из-за образования долга было инициировано направление в суд о приостановлении водительского удостоверения. Даже в день слушания, как отметил частный судебный исполнитель, должник написал, что он лежит на одном из городских кладбищ в могиле №6.

Спорт

В тайском Чонбури завершится Кубок Азии среди женщин по индор-хоккею. В решающем матче за титул сыграет сборная Казахстана, в соперницы которой достались хозяйки соревнований. Казахстанки оформили путевку в финал данных состязаний днем ранее, когда в сверхупорном поединке переиграли команду Индонезии. Основное время матча завершилась со счетом 3:3, а в серии буллитов сильнее были наши соотечественницы – 2:1, пишет пресс-служба Азиатской федерации хоккея. Наши хоккеистки добрались до финальной битвы без единого поражения. Сначала на старте были разгромлены Вьетнам и Малайзия. А затем наши девушки были сильнее Омана и Ирана, что позволило им выиграть подгруппу А и выйти в полуфинал Кубка Азии – 2024.

В столицу Казахстана прибыли представители Китая, Индии, Южной Кореи, Узбекистана, Камбоджи, Пакистана, Туркменистана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Малайзии, Сингапура, Гонконга, Иордании и Казахстана. Президент Азиатской федерации тенниса Юрий Польский отметил, что Казахстан для многих стран Азии является примером успешного роста.

В Оэйраше (Португалия) проходит турнир серии АТР "Челленджер". Казахстанские теннисисты Бейбит Жукаев и Дмитрий Попко в тандеме провели матч первого круга в парном разряде. В стартовой игре казахстанский дуэт одержал победу над португальской парой Дуарте Вале / Тиаго Перейра со счетом 6:3, 2:6, 11:9. В одиночном разряде Бейбит Жукаев также вышел в четвертьфинал, где сыграет с другим соотечественником – Денисом Евсеевым.

В Парме (Италия) проходит турнир категории WTA-125. Лучшая теннисистка Казахстана в парном разряде Анна Данилина вышла в полуфинал. Во втором раунде парного разряда (1/4 финала) казахстанка в паре с россиянкой Ириной Хромачевой разгромили дуэт Алена Фомина (Россия) / Юлия Лохофф (Германия) со счетом 6:0, 6:2. В полуфинале Анна с Ириной встретятся с парой из Чехии Анна Сискова / Мириам Колодзиёва.

Международный олимпийский комитет выставил результаты исследований экономистов по Олимпийским играм 2024 года. Летние Игры должны принести в казну Франции от 6,7 до 11,1 млрд евро дохода. По прогнозам экспертов в финансовой области, касса бюджета Парижа пополнится в обязательном порядке суммой в размере 8,9 млрд евро. Данные цифры опубликованы в отчете Центра права и экономики спорта (CDES) Университета Лиможа. Как ожидается, на Олимпиаду-2024 прибудет до 3,1 млн туристов, больше половины из них – французы. По мнению местных властей, гости потратят в Париже около 2,6 млрд евро.

Мир

Баржа врезалась в опору моста, соединяющего остров Гальвестон с островом Пеликан в штате Техас. На опубликованных управлением кадрах видно, что в результате ЧП обрушился железнодорожный пролет. По информации CBS News, на место происшествия прибыли сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям, сотрудники полиции и пожарных служб Галвестона, береговой охраны США и Министерства транспорта Техаса. Инженеры проверяют проезжую часть на повреждения. Дорога будет закрыта до тех пор, пока ее использование не будет признано безопасным.

Медведь забрел в жилой район. Инцидент произошел 15 мая 2024 года в махалле "Жаннатмакон" Узбекистана. Животное устроило настоящий переполох. Из-за угрозы жизни окружающих хищника пришлось застрелить.

"Медведя попытались обезвредить, однако животное напало на одного из сотрудников УВД, ранив его. Также медведь проник на территорию школы №74, где в этот момент находились ученики. Хищника застрелили". Пресс-служба Министерства экологии Узбекистана

Французские власти ввели войска в Новую Каледонию – свою заморскую территорию, расположенную на десятках островов в южной части Тихого океана. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что это связано с погромами.

"Военные французской армии были дислоцированы, чтобы обеспечить безопасность портов и аэропорта Новой Каледонии", – сказал Атталь на кризисном совещании министров.

О подкреплении местной полиции Вооруженными силами, по словам премьера, попросил верховный комиссар заморской территории Луи Ле Фран. Он также распорядился приостановить работу TikTok в Новой Каледонии и объявил комендантский час.