Базарные мафии, продажа базы номеров казахстанцев, "запрещенная" корейская лапша – коротко о главном за день
Министр торговли о базарной мафии: Мы быстро разберемся
На брифинге в Сенате журналисты заявили, что казахстанские фермеры не могут пробиться на казахстанские рынки из-за "базарной мафии". В ответ министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев заявил, что с любой группировкой, которая может быть на рынках Казахстана, ведомство быстро разберется.
Базы телефонных номеров казахстанцев продают в интернете
Базы телефонных номеров казахстанцев можно купить от 2 тыс. тенге и выше, в зависимости от количества контактов. Базу можно выбрать не только по городу или району, но и по предпочтительной аудитории – мужчины или женщины определенного возраста. Отмечается, что номера покупают для того, чтобы затем производить рассылку или звонить, предлагая товары и услуги, а также для личных целей и даже шантажа. В Минцифры говорят, что такое распространение персональных данных незаконно.
"Запрещенная" корейская лапша возвращается в Казахстан
В Казахстане вновь разрешили ввоз и продажу лапши быстрого приготовления корейской компании "Оттоги Рамен Ко.Лтд". Временная санитарная мера по запрету ввоза и реализации продукции отменена постановлением главного государственного санитарного врача РК "на основании сведений о проведении соответствующих мероприятий и результатов лабораторных исследований лапши быстрого приготовления".
Куандыку Бишимбаеву продлили арест до 9 марта
Куандыку Бишимбаеву продлили арест на два месяца – до 9 марта 2024 года. Его подозревают в убийстве жены. Об этом сообщили в суде Астаны.
Переписать учебники истории предлагает сенатор
Сенатор Дархан Кыдырали в своем депутатском запросе отметил, что Тюркская академия проводила исследование Улуса Джучи, организовывала экспедиции, проводила собрания в ЮНЕСКО. Он выразил надежду, что многотомник истории Казахстана завершится в этом году. По его словам, "предпочтительнее было бы переписать школьные учебники на основе этого многотомника, в нем должно быть подчеркнуто, что Джучи является предком казахских ханов".
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На юге Казахстана жители ощутили землетрясение
Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК в 15 час. 20 мин. 32 сек. (по времени Алматы) зарегистрировала землетрясение. Его эпицентр располагался в 856 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана. В Шымкенте и Жамбылской области ощутимость составила 2 балла.
Ашимбаев о проверках продукции на границе с РФ: Нас проверяют, и мы должны проверять
О долгих проверках продукции казахстанских предпринимателей на границе с Россией рассказал председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев. Он считает, что правила для всех участников должны быть одинаковыми и призвал Министерству торговли и интеграции тоже тщательно проверять российскую продукцию.
Сколько казахстанцев находятся в охваченном беспорядками Эквадоре
По данным МИД РК, в настоящее время в Эквадоре, охваченном беспорядками, проживают и состоят на консульском учете семеро казахстанцев. Помимо них, там находится семья из трех человек, которые прибыли в эту страну как туристы. В ведомстве заявили, что никто из граждан РК не пострадал.
Сенат отправил в отставку четырех судей Верховного суда
Сенат на пленарном заседании поддержал представление президента об освобождении от должностей судей Верховного суда Акылтая Касимова, Альфии Савиновой, Айгуль Сапаровой в связи с уходом в отставку, а также Ербола Исмаилова в связи с назначением на другую должность.
Судьи Савинова и Сапарова достигли пенсионного возраста, судья Касимов достиг предельного возраста пребывания в должности судьи – 67 лет. Судья Исмаилов решением Высшего евразийского экономического совета от 25 декабря 2023 года назначен на должность судьи суда Евразийского экономического союза с 1 января 2024 года.
Токаев освободил от должности посла в Иране
Указом главы государства Асхат Оразбай освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Исламской Республике Иран. Решением Касым-Жомарта Токаева Асхат Оразбай назначен председателем исполнительного комитета Международного Фонда спасения Арала.
В Казахстане снова продлят сроки маркировки обуви
Министерство промышленности и строительства подготовило изменения и дополнения в Правила маркировки и прослеживаемости обувных товаров. В частности, говорится, что маркировка остатков обувных товаров, реализуемых (продаваемых) на территории РК, осуществляется до 1 июня 2024 года. Ранее устанавливался срок до 1 февраля 2024 года.
В Казахстане изменятся правила регистрации кондоминиума
Министерство юстиции подготовило приказ, которым вносятся изменения в Правила государственной регистрации объекта кондоминиума. В частности, дополнено, что зарегистрировать объект кондоминиума могут не только собственники квартир (не менее двух), нежилых помещений, парковочных мест, кладовок многоквартирного жилого дома, но и местный исполнительный орган, а также заказчик (застройщик) многоквартирного жилого дома.
Какое место занимает Казахстан в мировом рейтинге армий
В ежегодном рейтинге стран по уровню военной мощи Global Firepower-2024 Казахстан оказался на 58-м месте из 145. Казахстанская армия признана лучшей в Центральной Азии. Ниже Казахстана в рейтинге расположились Азербайджан (59), Беларусь (64), Узбекистан (65), Туркменистан (83), Кыргызстан (100), Таджикистан (107). Страны с самыми высокими показателями военной мощи – США, Россия и Китай. Замкнул рейтинг Бутан.
В Минздраве ответили на петицию за отставку Ажар Гиният
В Министерстве здравоохранения объяснили, что в их Telegram-канале появилась ссылка на материал с петицией об отставке министра Ажар Гиният "вследствие сбоя при размещении опровергающего материала на данную петицию". Кроме того, как отметили в Минздраве, механизм подписания данной петиции не обеспечивает прозрачную систему голосования граждан, предлагая пользователям сначала сделать репост на страницах социальных сетей, и является нарушением принципов прозрачности и открытости волеизъявления граждан.
Фонд медстрахования ответил на каждый пункт набирающей популярность петиции против ОСМС
В Казнете стремительно набирает популярность петиция против принудительного вычета денег из зарплат граждан в счет медстрахования, которое, как считают критики, не работает. Zakon.kz сопоставил доводы "за" и "против" системы. Подробнее по ссылке.
Саясат Нурбек сделал заявление по поводу ЕНТ-2024
Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, обращаясь к будущим студентам, заявил, что ЕНТ-2024 остается без изменений. По его словам, на тестировании будет лишь два предмета: "История Казахстана" (20 заданий, пороговый балл – 5) и "Грамотность чтения" (10 заданий, пороговый балл – 3). Время на выполнения заданий – 70 минут. А творческие экзамены пройдут в вузах.
Казахстанцы смогут легально трудоустроиться в Южной Корее
Представители Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК и Министерства труда и занятости Республики Корея провели переговоры в онлайн-формате, в ходе которых обсудили вопрос включения Казахстана в южнокорейскую систему Employment Permit System (EPS). Это позволит казахстанцам легально трудоустроиться в Южной Корее, а также обеспечить им равные условия труда и защиту прав.
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