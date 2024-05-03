Изменения в удостоверениях личности, заявления Бишимбаева и его матери, проезд по БАКАД – итоги дня

В Казахстане изменится информация в удостоверениях личности. Судебные прения по делу Куандыка Бишимбаева. Проезд по БАКАД частично ограничат. Главные события за 3 мая 2024 года – в подборке Zakon.kz.

В Казахстане изменится информация в удостоверениях личности

МВД РК подготовило изменения в удостоверения личности гражданина РК. В частности, в удостоверения личности гражданина РК предлагается информацию о поле человека отображать в визуальной зоне.

"На лицевой стороне удостоверения личности гражданина РК размещаются фотоизображение, подпись и следующие персональные данные владельца удостоверения личности гражданина Республики Казахстан: фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата рождения, пол и индивидуальный идентификационный номер", – говорится в документе.

Как поясняется, в текущей версии удостоверения личности гражданина РК информация о поле содержится в чипе документа и в кодированном виде в его машиночитаемой зоне.

Кроме того, в визуальной зоне документа будут размещать информацию о гражданстве.

Какая еще информация изменится в удостоверениях личности, можете узнать здесь.

Судебные прения по делу Куандыка Бишимбаева

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны продолжились судебные прения по делу Куандыка Бишимбаева. Сегодня выступила мать экс-министра Альмира Нурлыбекова, которая извинилась перед родственниками Нукеновой. По ее словам, Всевышний уготовил их семье и семье Салтанат огромное испытание.

Родительница считает, что ее сын заслужил наказание, но соизмеримое с тем, что он сделал.

"В своем выступлении адвокаты потерпевшей стороны дали негативную характеристику моему сыну. Я считаю, что это было давление на присяжных. (...) Сегодня я прошу суд и присяжных только об одном – не переносить все грехи и беды общества на одного человека, моего сына. Да, он не прав, он совершил трагическую ошибку, но линчующая толпа не должна быть ему судьей", – озвучила Альмира Нурлыбекова.

По ее словам, Куандык Бишимбаев любил Салтанат Нукенову. Все в их семье с радостью и любовью приняли ее и радовались их отношениям.

"Он любил Салтанат и не имел подлого плана убить ее. Приступ ревности, отчаяния, алкоголь и нервное истощение привели его к этой трагедии. Я скорблю как женщина, как бабушка и мать. Простите меня, пощадите моего сына Куандыка, дайте ему хоть крошечную возможность на исправление. Прошу не ради себя, а ради его четырех детей, проявить милосердие при вынесении приговора. Прошу учесть, что трое из его детей не достигли совершеннолетия", – обратилась Альмира Нурлыбекова.

Также в суде выступил Куандык Бишимбаев, который заявил, что виноват в том, что произошло. Подсудимый отметил, что большую часть его доводов озвучили его защитники.

"Я хотел лишь сказать, что с первого судебного заседания и во время следствия я всегда говорил, что я виноват в том, что произошло, виноват в том, что вот так вышло и Салтанат не стало... Меня вчера называли человеком без сердца, который не раскаивается и не чувствует боль... или очерняю Салтанат", – сказал экс-министр.

Он заявил, что сразу после задержания признал вину, но никак не ожидал, что ему через два дня предъявят самое суровое обвинение. Куандык Бишимбаев подчеркнул, что никак не может взять на себя ответственность за то, что у него был умысел убить Салтанат Нукенову.

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Кроме того, в суде выступил адвокат стороны защиты Ерлан Газымжанов, который получил несколько замечаний от судьи.

В своем выступлении адвокат отметил, что Куандыку Бишимбаеву предъявляется обвинение по двум статьям – истязание в отношении материально зависимого лица и убийство с особой жестокостью. После добавил, что по обвинительному акту предъявляется всего три случая нанесения побоев, что, считает адвокат, не является систематическим нанесением побоев и истязанием. Но получил замечание от судьи Айжан Кульбаевой за свои высказывания.

Адвокат продолжил свое выступление, заявив, что у Куандыка Бишимбаева не было выгоды убивать Салтанат Нукенову. По его словам, в обвинительном акте также нет ответа на этот вопрос. Прокомментировал он и версию стороны обвинения, что в день убийства именно сотрудники службы охраны президента (СОП) помешали подсудимым вывезти погибшую из ресторана Bau. Но его высказывания вновь вызвали возмущение у судьи Айжан Кульбаевой, и она попросила адвоката пройти на свое место.

Вместе с тем в суде выступил защитник второго подсудимого (двоюродного брата экс-министра Бахытжана Байжанова) Газиз Ынтыкбаев. Он отметил, что его подзащитный оказался в эпицентре трагических событий не по своей воле.

"Байжанов, можно сказать, стал заложником обстоятельств, которые развернулись вокруг него. Эти обстоятельства сделали его не только случайным участником, но и в некотором роде жертвой. Возможно, он заблуждался в условиях отсутствии информации. Он не мог знать, что было в голове у Бишимбаева в тот трагический день. Мы должны признать, что Байжанов оказался не в том месте и не в то время", – озвучил адвокат.

Он заявил, что с первых часов следствия и вплоть до суда Байжанов последовательно повторяет одно и то же. Его показания не меняются.

"В суде подробно проанализировали каждое действие моего подзащитного Байжанова. Он осознает и признает свою моральную ответственность, не отрицает, что мог сделать больше или поступить иначе в этой ситуации. Он жалеет, что не смог распознать критическое состояние, в котором находилась Салтанат. Он признает, что проявил невнимательность, и его ввело в заблуждение обычное поведение Бишимбаева", – дополнил Газиз Ынтыкбаев.

С его слов, для его подзащитного 9 ноября было обычным рабочим днем. Это подчеркивает, что он не знал о совершенном преступлении.

Проезд по БАКАД частично ограничат

В Министерстве транспорта РК сообщили, что на Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге (БАКАД) начались работы по обновлению дорожной разметки. В связи с этим вводятся временные ограничения движения на некоторых полосах.

Специалисты уверены, что обновленная разметка четче обозначит границы полос, что в свою очередь поможет водителям лучше ориентироваться и снизит риск возникновения аварийных ситуаций.

"Участников движения просят быть особенно внимательными во время проведения этих работ и следовать указаниям, размещенным на информационных табло". Пресс-служба Министерства транспорта РК

Завершить работы планируется до конца текущего месяца.

Новая авиабаза Нацгвардии

Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия авиационной базы Национальной гвардии в Астане. Он поздравил участников мероприятия с наступающим Днем защитника Отечества.

Глава государства подчеркнул, что это знаменательный праздник. По его словам, открытие авиационной базы – важнейшее событие не только для Национальной гвардии, но и для всей армии.

"Авиабаза позволит значительно повысить потенциал силовых структур и обеспечить возможности для оперативных вылетов авиации. Государство уделяет самое пристальное внимание оснащению Вооруженных сил и развитию военной инфраструктуры". Касым-Жомарт Токаев

Также президенту продемонстрировали образцы новой авиационной, боевой и специальной техники Вооруженных сил и других воинских формирований. Он осмотрел ряд инфраструктурных объектов авиабазы.

Как доложил заместитель министра внутренних дел – главнокомандующий Национальной гвардией Еркин Ботаканов, на базе созданы все условия для выполнения соответствующих боевых задач.

Касым-Жомарт Токаев оставил запись в Книге почетных гостей в Зале славы военного городка.

Расположение авиабазы рядом с аэропортом Астаны позволит своевременно доставлять персонал и технику, а также обеспечит авиационную поддержку подразделений Национальной гвардии по ведению воздушной разведки и эвакуации пострадавших.

Спецоперация КНБ: ликвидирована поставка афганских наркотиков через Казахстан в Европу

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана провел совместные операции по противодействию наркотрафику со странами Европы. В частности, в конце 2023 года комитетом реализована операция по пресечению международного канала поставки наркотиков по так называемому "Северному маршруту".

В ходе оперативной разработки был установлен действующий канал контрабанды героина из Афганистана через территорию Казахстана в страны Европы.

"Комитетом во взаимодействии с зарубежными партнерами и компетентными органами Германии выявлена развитая сеть одного из международных наркосиндикатов. Завершающей стадией разработки стало задержание в Германии двух иностранцев при транспортировке 60 кг опия и 12 кг метамфетамина". Пресс-служба КНБ РК

Теперь правоохранительные органы Германии проводят досудебное расследование.

Также в КНБ рассказали, что в феврале 2024 года в рамках уже другой разработки вскрыты намерения участников транснациональной наркоструктуры по организации очередного международного канала контрабанды афганских наркотиков.

"С целью ликвидации всех звеньев наркоцепи при координации Генеральной прокуратуры Казахстана организовано взаимодействие с европейскими партнерами. В результате принятых мер задержан основной организатор наркоканала – гражданин Испании, у которого изъято 10 кг метамфетамина, доставленных в Европу из Афганистана через Казахстан". Пресс-служба КНБ РК

Стоит отметить, что рыночная стоимость изъятых наркотиков в Европе оценивается свыше 2,5 млн долларов.

Ботанический сад Алматы выступил с важным объявлением

Специалисты Главного ботанического сада (ГБС) Алматы предупредили жителей и гостей южной столицы о закрытии сада на один день – 6 мая. Причина – на территории пройдет регулярная плановая санитарная обработка.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что в остальные дни график работы ГБС остается прежним.

"Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00. Касса и вход – до 20:00. Технический перерыв работы кассы: 15:00-15:30. Если первый понедельник месяца выпадает на праздничный день, то возможен перенос санитарного дня". Пресс-служба Главного ботанического сада Алматы

В Алматы мошенники по-новому обманывают налогоплательщиков

Мошенники не перестают удивлять, придумывая все более изощренные методы обмана людей. Об одной из новых схем злоумышленников рассказали в Департаменте государственных доходов (ДГД) по Алматы. Оказалось, что к ним обратились налогоплательщики с жалобой на рассылку фейковых требований об уплате налогов, сборов, пеней и штрафов. Данные требования рассылались на электронные адреса налогоплательщиков.

"Налоговые уведомления вручаются налогоплательщикам лично под роспись либо отправляются электронно в кабинет налогоплательщика. Отправка подобных уведомлений по электронной почте не предусмотрена. Соответственно, департамент отношения к такому роду рассылкам на электронные адреса налогоплательщиков не имеет", – заявили в ДГД по Алматы.

В связи с этим в ведомстве гражданам настоятельно рекомендуют просматривать информацию о наличии налоговых обязательств в личном кабинете налогоплательщика – https://cabinet.kgd.gov.kz, и не верить подобным фейковым рассылкам.

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