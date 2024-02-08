ЧП в Алматы, коронавирус в Мажилисе, возврат государству 44,6 млрд тенге – итоги дня

В Алматы сошел оползень, который унес жизни четырех человек. В Мажилисе ввели масочный режим из-за коронавируса. Антикор вернул государству еще 44,6 млрд тенге в рамках уголовных дел в отношении Кайрата Сатыбалды. Об этом и не только за 8 февраля 2024 года – в материале Zakon.kz.

Оползень сошел в Алматы

В Медеуском районе Алматы ночью сошел оползень. Предварительно, по данным городского ДЧС, в мкр. Тау-Самал оплывина сошла из-за переувлажнения грунта техногенного характера. Позже стало известно, что под завалами находится семья из четырех человек, в том числе двое детей.

Материал по теме В ДЧС Алматы назвали предварительные причины схода оползня

На место происшествия прибыл аким мегаполиса Ерболат Досаев, который заявил, что "главный приоритет – это поисково-спасательные работы". Затем акимат показал, как сотрудники ДЧС и спецтехника разбирают завалы.

Материал по теме Оползень в Алматы: акимат опубликовал видео с места ЧП

Около 10:30 стало известно, что на месте чрезвычайного происшествия в Медеуском районе нашли тело подростка, а поисково-спасательные работы были продолжены.

Материал по теме Страшные последствия оползня в Алматы показали с высоты птичьего полета

Как рассказали журналистам Zakon.kz очевидцы трагического инцидента, в ночь на 8 февраля их разбудил сильный шум. Жильцы соседних домов выбежали на улицу и увидели, что оползень сошел на одно из зданий. По их словам, пострадали два дома по ул. Олимпийской. Помимо здания, которое погребла под собой оплывина, повреждения получил один из соседних домов. Местные жители отметили, что на место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы.

Материал по теме Местная жительница о сходе оползня в Алматы: Живем, как на пороховой бочке

Аким Медеуского района Еркебулан Оразалин, прибывший на место ЧП, назвал три возможные причины схода оползня:

Одна из причин – это подземная водопроводная труба, построенная хозспособом верхними жителями.

Вторая – это сейчас был выявлен неправильно введенный ливневый отвод с верхних домов.

Третья – предварительно, построенные дома, определим законность строений, которые создавали массивную, определенную нагрузку на гору.

Материал по теме Появились подробности о семье, пропавшей при сходе оползня в Алматы

Как отметила пресс-секретарь ДЧС Алматы Гульдана Нурымбетова, глиняная, грязевая масса объемом более 3000 кубометров буквально перевернула дом и осложняет поисково-спасательные работы.

Материал по теме Досаев выразил соболезнования семье погибших при сходе оползня

Тела всех погибших из-под завалов спасатели извлекли ближе к 13:00 – мужчины 1984 г. р., женщины 1980 г. р. и двух юношей 2007 г. р. На месте продолжаются работы по разбору завалов и очистке от грязевой массы.

Материал по теме Спасатель о работе на месте оползня в Алматы: Почти такие же разрушения, как в Турции

После ЧП жители массово обращались за помощью к психологам после схода оползня. По словам психолога Алии Шариповой, к ним обратились около 400 человек.

Материал по теме Опасаться ли алматинцам повторного схода оползня

Все новости о сходе оползня в Алматы можете прочитать здесь.

Коронавирус вернулся: в Мажилисе ввели масочный режим

В Мажилисе Парламента ввели масочный режим из-за неблагоприятной обстановки с коронавирусом. А проведение совещаний и других массовых мероприятий переводится в онлайн-формат или будут проводиться со строгим соблюдением масочного режима и санитарных норм. Журналистов попросили соблюдать вышеуказанные меры до официального снятия ограничений и иметь при себе медицинские маски.

Материал по теме Причину коррупции в социальной сфере назвали в Антикоре

Антикор вернул еще 44,6 млрд тенге в рамках уголовных дел в отношении Кайрата Сатыбалды

По данным Антикора, в рамках расследуемых уголовных дел в отношении Кайрата Сатыбалды "буквально на днях дополнительно обеспечен возврат на сумму 44,6 млрд тенге". В настоящее время средства направлены в республиканский бюджет в счет возмещения ущерба, причиненного государству.

Материал по теме Антикор прокомментировал задержание чиновника на совещании в Шымкенте

Участников банды "Дикого Армана" задержали в Алматы и Шымкенте

Как рассказали в МВД РК, в Алматы и Шымкенте 7 февраля задержали двух участников так называемой ОПГ Джумагельдиева ("Дикого Армана"), которые с 2022 года скрывались от правоохранительных органов.

"Один из задержанных, Самат Амирбаев, подозревается в совершении убийства в 2022 году в Шымкенте и в самоуправстве в отношении другого жителя указанного города. Он задержан на территории Туркестанской области. Один из его соучастников по факту убийства сейчас отбывает наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет. Второй участник ОПГ задержан в аэропорту Алматы после прибытия с территории сопредельного государства, где он скрывался от правоохранительных органов Казахстана", – рассказал начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс.

Полицейскими задержаны 14 членов известной ОПГ "Айшуак-Жантугел"

По данным МВД РК, в Алматы в ходе ОПМ задержано 14 лиц, изъято семь единиц огнестрельного и травматического оружия, четыре гранаты, более 200 боеприпасов, наркотические вещества, а также большое количество холодного оружия.

Установлено, что члены группировки занимались вымогательствами у предпринимателей, оказывая им свое криминальное "покровительство". В сфере их влияния находились районы ЖД вокзалов, а также рынки города.

В Степногорске в результате оперативной работы задержаны все члены преступной группы, которые путем угроз и физического насилия занимались вымогательствами у жителей города.

"Все члены преступной группы задержаны и водворены в ИВС. В отношении их следственным управлением ДП Акмолинской области расследуется 6 уголовных дел по факту вымогательства. В интересах следствия иные сведения по указанным фактам не разглашаются", – отметил Куандык Алпыс.

Новая глава Минздрава об ОСМС: Вопрос о закрытии не стоит

Новый министр здравоохранения Акмарал Альназарова в кулуарах Сената заявила, что вопрос об отмене обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) в Казахстане не стоит и не должен стоять. Она считает, что обязательная система медстрахования в Казахстане нужна, несмотря на ее недочеты.

Материал по теме Новая глава Минздрава оценила работу Ажар Гиният

Также Акмарал Альназарова высказалась о монополии "СК-Фармация", отметив, что для улучшения деятельности компании предстоит большая работа. Она считает, что амбулаторно-лекарственное обеспечение необходимо осуществлять на местах, в регионах для того, чтобы обеспечить максимальную оперативность и децентрализовать на первом этапе закуп и обеспечение населения амбулаторно-лекарственным обеспечением.

Материал по теме Альназарова назвала основную задачу на новом посту

Токаев поздравил Алиева с убедительной победой

Касым-Жомарт Токаев позвонил Ильхаму Алиеву и поздравил его с убедительной победой на внеочередных выборах президента Азербайджана. Президент Казахстана отметил, что итоги голосования стали ярким свидетельством всенародной поддержки стратегического курса и масштабных реформ Ильхама Алиева, направленных на дальнейшее укрепление государственности, обеспечение социально-экономического благополучия и повышение авторитета страны на международной арене.

Непогода

Как буран в Астане отразился на работе аэропорта

В Астане из-за непогоды отменяют и задерживают авиарейсы. В пресс-службе столичной воздушной гавани заявили, что работы по очистке аэродрома от сильного снега идут непрерывно. В распространяемом сообщении сказано, что на аэродроме аэропорта города сильный ветер со скоростью 19 м/с и порывами до 23 м/с.

Материал по теме Астану накрыл сильный буран: что происходит в городе

Аким Астаны Женис Касымбек, обращаясь к жителям и гостям столицы, подчеркнул, что в связи с бураном и сильными ветрами все службы города работают в усиленном режиме. Кроме того, он попросил пожилых людей и детей во избежание травм воздержаться от выхода на улицу. Также градоначальник попросил всех следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях, в том числе на трассах города.

Режим ЧС ввели в двух районах Актюбинской области из-за непогоды

Чрезвычайную ситуацию ввели в Хромтауском и Айтекебийском районах Актюбинской области из-за серьезного ухудшения погоды. Районные акиматы опубликуют соответствующие документы в ближайшее время.

Работодателям возместят затраты на создание безопасных условий труда

Министерство труда приказом от 31 января 2024 года утвердило Правила возмещения затрат на проведение превентивных мер и (или) реабилитационных мер, которые направлены на создание и улучшение безопасных условий труда. В частности, возмещению подлежат затраты на мероприятия, указанные в Перечне мероприятий по устранению факторов профессионального риска и по снижению их влияния и мероприятий, направленных на сохранение профессиональной трудоспособности.

Материал по теме Что делать, если беременная сотрудница отказывается переходить на другую работу по медзаключению

Приостановка деятельности Tez.kz: всех туристов вернули в Казахстан из-за границы

Министерство туризма и спорта (МТС) РК заявило об успешном завершении возврата казахстанских туристов на родину.

"На данный момент все туристы успешно вернулись в Казахстан, при этом, благодаря совместной работе Министерства и Фонда туристы не ощутили проблемы. Их отдых состоялся согласно срокам тура, возврат был осуществлен в даты вылета по турпакету", – рассказали в ведомстве.

Тамабек Абулхаир освобожден от должности вице-министра МСХ

Постановлением правительства Казахстана Тамабек Абулхаир освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства в связи с переходом на другую работу, которую занимал с апреля 2022.

КНБ задержал наркокурьеров-"глотателей"

По данным КНБ, 24 января 2024 года в международном аэропорту Актау по подозрению в транспортировке наркотиков задержаны два иностранных гражданина. Рентгеноскопическое исследование брюшной полости этих пассажиров показало наличие посторонних предметов. Специальными медицинскими процедурами из желудков иностранцев было извлечено 295 контейнеров, содержащих наркотики опийной группы, общий вес которых составил более 2 кг.

Новости спорта

Катар второй раз подряд стал финалистом Кубка Азии.

Елена Рыбакина намерена принять участие в "тысячнике" в Индиан-Уэллсе.

Нигерия и Кот-д'Ивуар разыграют "золото" Кубка африканских наций.

Сын чемпиона мира по футболу 1986 года Бурручага сотворил сенсацию на турнире АТР-250 в Аргентине.

Велоклуб "Астана" одержал первую победу в 2024 году.

Роналду зарабатывает больше Месси за каждый пост в социальных сетях.

Материал по теме Видеообзор матча Онс Жабер – Эмма Радукану

Новости мира

Президентские выборы в Азербайджане: Ильхам Алиев набрал 92,05% голосов избирателей.

Из-за ухудшения состояния короля Карла III в Лондон срочно летит принц Гарри.

Террористы из ИГИЛ взяли на себя ответственность за убийство 30 человек в Пакистане.

Режим ЧС объявили в Рио-де-Жанейро из-за эпидемии опасной болезни.

Завершились предварительные слушания по делу знаменитого футболиста Алвеса.

16-летний сын Кадырова получил награду за соревнования, в которых не участвовал.

Оппозиционному кандидату в президенты России отказали в регистрации.

Жителям Эквадора разрешили добровольно расставаться с жизнью.

Стал известен окончательный список кандидатов на выборах президента России.